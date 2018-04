Debat: Retten til værdsættelse, konflikt og solidaritet - modspil til pænhedens og vanens dårekiste

Læserbrev: Samfundet går mere og mere i retning af et scenarium, som jeg oplever det, der minder om filmen "Gøgereden". Filmen af Milos Forman (1975) omhandler en psykiatrisk afdeling ledet af den "pæne" og korrekte Miss Ratched.

På hendes afdeling er der ingen vrede og ingen hidser sig op; indtil McMurphy, som er er fuld af liv, der koger over indimellem, ankommer. McMurphy har en voldsdom med i bagagen, men han har også øje for skæve eksistensers sande behov. Den tilsyneladende døvstumme indianer, Big Chief, får et sprog og selvfølelse ved, at McMurphy behandler ham som ligeværdig.

I overenskomstkonflikten mellem de kommunale og offentlige ansatte ses demonstranter med skilte, der lyder: "Vi er mere værd".

Jeg ser værdsættelse, berettiget vrede og retten til konflikt, som et muligt modsvar til følelsen frygt - pænhedens "dårekiste". En frygt, der lukker os ned, lukker os ude eller gør os til patienter. I den "pæne" og korrekte verden, den som Miss Ratched forvalter på den psykiatriske afdeling i Milos Formans film, hersker den "djævelske pænhed", hvor hverken berettiget vrede, konflikt, ligeværd eller værdsættelse er en mulighed; et samfundstræk, der nu udfordres af mennesker, der insisterer på nødvendigheden af værdsættelse.

En velbjærget psykiater, der keder sig ved sit vaneliv, går helt sin egen vej. Beslutter sig for at lade terningerne bestemme sine handlinger - vores tids største kultklassikere "Terningemanden" (Luke Rhinehart). Men han har interessante pointer, såsom: Hvis vi forsøger at finde vej eller forsøger at imødegå psykologiske problemer, mødes vi måske med: Forstå dig selv, accepter dig selv - men vær ikke dig selv.

En af hans patienter ser, at hans godhed, skikkelighed og fredsommelighed ikke førte til andet end, at han blev lettere at træde på. Således udfordret; Dr. Reinhardt har et reelt ønske om at føre patienter og personer ud af de ofte nedbrydende adfærdsmønstre, som de fanges ind af. Mønstre, der får mennesker til at undgå at møde nye problemer og en mulighed for fiasko.

Grundlæggende står vi ofte, ifølge Reinhardt over for ubehagelige valg, som vi ofte søger at undgå. Vi er ofte begrænset af eller vænnet til at gå efter om vores omgivelser møder os med godkendelse eller forkastelse. Vi undgår derfor at gøre noget nyt og værdifuldt. Livet går hen og bliver mekanisk, hvor den såkaldte normale personlighed bliver et studie i frustration, kedsomhed og selvopgivelse.

Filmen "Gøgereden" og bogen "Terningemanden" synliggør vanens og pænhedens magt - den frygt, der skabes, når vores livfuldhed lukkes ned; når vanens og pænhedens livsødelæggende magt ikke brydes. Berettiget vrede må der til, hvis vi skal kunne frigøre os fra pænhedens og bekvemmeligindelukketheden dikteret af en mulig overmagt. Fremfor alt retten til værdsættelse, konflikt og solidaritet, når menneskelige behov er under pres. Frigøre os fra en falsk bevidsthed om pænhedens lyksaligheder, den "djævelske dårekiste", der fratager vores styrke.

"Kamp må der til, hvis livet skal gro" - værdsættelse af mennesker må der til, hvis vi skal imødegå ødelæggende frygt.