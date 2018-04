Debat: Et stærkt akutberedskab kan redde liv

Synspunkt: Forstil dig, at din ægtefælle falder om med et hjertestop, eller et af dine børn bliver stukket af en bi og får en akut allergisk livstruende reaktion - uanset, så betyder hurtig hjælp forskellen på liv og død.

Vores akutberedskab har de seneste år udviklet sig markant fra at være "ren" transport til i dag at bestå af akutlægebiler, akutbiler og akutlægehelikoptere. Det er en superpositiv udvikling, særligt set i lyset af, at med de nye supersygehuse vil flere opleve, at der bliver længere til nærmeste behandlingssted, og det stiller store krav til fremtidens akutberedskab.

For os i Venstre er tryghed afgørende. Et stærk akutberedskab er afgørende for dig og din families tryghed. Der er allerede taget en række initiativer, som på forskellig vis skal bidrage til at øge trygheden om hurtig behandling. Et godt eksempel er oprettelsen af en helt ny uddannelse inden for akutmedicin, som regeringen har iværksat. Ligesom en ny lægehelikopter i den nordlige del af landet skal øge trygheden og sikre hurtig hjælp i akutte situationer. Vi har allerede tre akuthelikoptere, som ofte er i aktion. Særligt vores mange øer i blandt andet i det sydfynske, på Læsø og Samsø har stor glæde af hurtig hjælp fra helikopterpersonalet.

Både den nye speciallægeuddannelse og den nye akuthelikopter skal bidrage til at sikre bedre overlevelseschancer ved for eksempel hjerneblødninger og hjertestop. Heldigvis går det den rigtige vej. I 2002 overlevede ni procent et hjertestop uden for hospital. I 2014 var tallet 22 procent. Den markante forbedring skyldes blandt andet også, at der er uddannet et stort antal frivillige 112-hjælpere, som kan træde til. Selv er jeg "hjerteløber" og er klar til rykke ud med en hjertestarter, hvis der i mit lokalområde falder et menneske om med hjertestop. Det er tryghed - lokalt - at hurtig hjælp kan være fremme på få minutter, og livredende førstehjælp startes meget hurtigt, indtil ambulancen kommer med professionel hjælp.

Der er i Danmark stor regional forskel på ambulancernes responstid, men det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv at have ens responstider. Det afgørende er, hvornår livredende behandling iværksættes. I Venstre ønsker vi et stærkt akutberedskab. De seneste anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen er 10 år gamle. Derfor bakker vi op om, at Sundhedsstyrelsen nu ser på de gamle anbefalinger og ser frem til, at vi i løbet af året får nye anbefalinger, som kan være udgangspunkt for, at vi gentænker vores nuværende akutberedskab og ser på nye løsningsmuligheder, så fremtidens akutberedskab bliver endnu stærkere. Det handler om tryghed for dig og din familie.