Debat: DF's påske i Svendborg helt efter bogen

Læserbrev: En påske består i en ubegrundet offentlig likvidering, for - flere dage senere - at stå op fra de døde.

Sådan en påske leverede Dansk Folkepartis lokalbestyrelse, hvor Dorthes disciple/lakajer smed mig på korset, ganske ubegrundet og mod den linje DF's hovedbestyrelse ellers holder.

Jeg havde fået min skriftlige advarsel, fordi jeg i avisen bakkede Jesper Larsen udmeldelse op. Efter den skriftlige advarsel, var jeg tavs, selv da FAA og TV2/Fyn stod og ville have interview.

På gruppemødet inden byrådsmødet, bakkede jeg op om Jens som gruppeformand, hvilket virkede naturligt, da Dorthe allerede havde ofret Jesper Larsen. Det var min ret at foreslå en ny gruppeformand og en intern beslutning, som ingen kan klandre mig for.

Jeg er blevet ofret i et spil, fordi Dorthe Ullemose sidder på det 90. mandat i Folketinget.

Jesper var gået selv inden dette påskedrama. Jens Munk, som har været igennem lidt af hvert (også fra min side), havde jo selv givet Dorthe tid til at tænke over sagen, og tiden blev så brugt til at få mig ekskluderet. Dette fik yderligere Jens Munk til at træde ud af DF.

Siden har Dorthes disciple skrevet lystigt imod primært mig, senest John Jensen, der i FAA udtaler, at lokalbestyrelsen er en flok havenisser. Samme John Jensen som i flere omgange offentligt har skrevet mod egne, såvel Jens Munk som jeg.

Samme John Jensen, som stillede op til næstformandsposten i DF's lokalbestyrelse (da vidste bestyrelsen i hvert fald ikke, at han betragtede dem som gamle havenisser).

En bestyrelse, som under generalforsamlingen udemokratisk sagde, de trak sig, hvis Jette Kjellerup blev valgt. Havde de kendt Johns holdning, så var de samme ord sagt om ham.

Nu står så tilbage, at John Jensen ekskluderes for sin udtalelse mod bestyrelsen, og Dorthe mister endnu en lakaj. Ja, for ikke at tale om det nyvalgte medlem af bestyrelsen, der er trådt ud i protest mod min eksklusion.

Det var så den påske, og jeg er genopstået.