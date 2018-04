Kerteminde: Spændingen om, hvem der bliver ny formand for Kultur- og Fritdsudvalget, blev udløst torsdag aften, hvor Socialdemokraterne på et gruppemøde besluttede, at de kaster deres lod i vægtskålen for tidligere borgmester Hans Luunbjerg (V).

- Vi holder os til konstitueringsaftalen, og det er Venstre, der har den post, så vi støtter Luunbjerg, siger Britt Pedersen, der er medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Formandsposten blev ledig, efter den tidligere formand for udvalget, Tine Riis Kristensen (V), søgte orlov fra byrådet fra 1. april til 1. juli for at koncentrere sig om sit job som social- og sundhedsassistent.

Udfordreren til posten som formand er den nuværende næstformand i udvalget, Allan Thomsen (P), der mener, at næstformanden er den naturlige efterfølger for formanden, når det kun drejer sig om en tre måneders orlov.