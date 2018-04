EU skal snart omstille sig til en ny fremtid uden Storbritannien.

Derfor rejser statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i næste uge til Berlin, Lissabon og Madrid.

Her mødes han med regeringscheferne i de tre lande for at tale EU uden briterne.

- Venskabet og samarbejdet mellem Danmark og Tyskland er i en klasse for sig. Det er afgørende for Danmark, dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser.

- Tyskland er også et naturligt omdrejningspunkt i Europa. Derfor skal vi sikre, at danske synspunkter gør sig gældende i den nye tyske regering, og at der er forståelse for vores prioriteter ikke mindst i forhold til EU's fremtid, siger Løkke i en pressemeddelelse.

Første stop på turen er torsdag i Berlin, hvor Løkkes mødes med kansler Angela Merkel.

Herefter rejser Løkke til Lissabon, hvor han mødes med premierminister António Costa.

Fredag går turen til Madrid, hvor Løkke mødes med Spaniens premierminister, Mariano Rajoy.

- Danmark mister en vigtig alliancepartner, når Storbritannien lader stolen stå tom i EU. Derfor skal vi omstille os, række ud og udvikle det samarbejde, vi har med de EU-lande, vi deler interesser med.

- For eksempel er både Portugal og Spanien ligesom vi stærke fortalere for frihandel og åbne markeder, og det er en dagsorden, vi især i denne tid skal fremme i EU og globalt, siger Løkke.