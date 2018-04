Odense Håndbold har indgået en treårig aftale med den hollandske landsholdsmålvogter Tess Wester, der trækker i den orange trøje fra sommeren 2018.

Den 24-årige målmand skifter fra den tyske storklub SG BBM Bietigheim, der har vundet det tyske mesterskab og spillet med i Champions League.

Ifølge en pressemeddelelse fra klubben bliver Tess Wester betragtet som en af verdens bedste målmænd og er en bærende profil i sin nuværende klub og på det hollandske landshold.

- Jeg er glad for, at Tess har valgt at spille i Odense Håndbold. Hun er en målmand fra den øverste hylde med masser af international erfaring - både fra Champions League og fra det hollandske landshold, hvor hun har været med i flere slutrunder, siger cheftræner Jan Pytlick.

Tess Wester ser frem til skiftet.

- Jeg glæder mig til at skulle starte i Odense Håndbold. Det er en klub med en dygtig træner og et stærkt hold, der klarer sig rigtig godt. Odense Håndbold har også store mål for fremtiden, og det er mål, der også matcher mine egne mål og ambitioner for fremtiden. Derfor tror jeg også, at Odense Håndbold og jeg selv er et godt match. Jeg glæder mig til at skulle spille i Danmark og er spændt på at møde alle de fantastiske fans i Odense, siger keeperen i pressemeddelelsen.

Hun er 24 år og kommer oprindeligt fra Heerhugowaard i Holland. Hun har tidligere spillet i VfL Oldenburg, E & O Emmen og VOC Amsterdam og har flere VM- og EM-medaljer på CV'et. Den seneste erhvervede hun sig i december 2017, hvor hun sammen med det hollandske landshold vandt en bronzemedalje ved VM i Tyskland.