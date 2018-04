En rumænsk mand drog til Tyrkiet for at arbejde, og så blev han erklæret død af sin kone.

En rumænsk mand, der officielt er død, forsøger ved en domstol i Rumænien at få omstødt "dødsdommen".

Constantin Reliu, som flyttede til Tyrkiet i 20 år for at arbejde, vendte hjem og kunne konstatere, at konen havde erklæret ham død.

Han har tidligere tabt en ankesag om annullering af dødsattesten. Han søgte for sent, lød begrundelsen for afvisningen i marts.

Men efter at hans historie er blevet kendt, er der kommet gang i processen.

- Efter at min sag blev offentlig kendt, har en advokat tilbudt at hjælpe mig med sagen uden betaling, for jeg har ingen penge, siger Reliu til det amerikanske nyhedsbureau AP.

Med den juridiske bistand har rumæneren nu rejst en ny sag. Han kræver også værdier fra konen Ioana Constantin udleveret.

Constantin Reliu blev erklæret død i 2013.

Kort efter domstolens afvisning af rumænerens krav i marts fik en død landsmand sit kørekort tilbage, har nyhedsbureauet AFP rapporteret.

Selv om Valerian Vasiliu, der fik inddraget kørekortet for en trafikforseelse, var død, blev sagen anket af politiet. Den er dog siden arkiveret.