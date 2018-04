Søndersø: Øjenforeningen og Lions Søndersø er i parløb om et informationsmøde på Tingstedet, der kredser om de hyppigst forekommende øjensygdomme, som typisk rammer ældre over 60 år.

Baggrunden for mødet er, at rigtig mange blandt de udsatte ældre kender meget lidt til øjensygdomme og endnu mindre til symptomerne på dem.

- Det er trist, for det forhindrer dem i at komme rettidigt i behandling, når de bliver ramt. Dermed risikerer de at miste syn i alvorlig grad, lyder det fra Mogens Jensen, formand for Øjenforeningen Fyn i en pressemeddelelse.

Kendskabet til øjensymptomer er afgørende for at komme i rettidig behandling, så synet kan bevares længst muligt. Øjenlæge Christian Petersen, Middelfart vil på mødet tirsdag 24. april på Tingstedet informere om de hyppigste øjensygdomme, deres symptomer og behandling. For det kan gå stærkt med et svækket syn.