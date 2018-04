Debat: Kontante fordele ved lavere selskabsskat

Læserbrev: For tiden er der flere steder en heftig debat om selskabsskatten. Det hele startede med, at Donald Trump har fået igennem, at USA's selskabsskattesats skal sættes dramatisk ned fra 35 procent og så helt ned til 21 procent. I Danmark er selskabsskatten pt. 22 procent. Øvelsen går på, at når et land som USA sænker selskabsskatten, så følger mange lande næsten per automatik med. Hvis ikke de gør det, så mister de i stor stil konkurrenceevne.

I Danmark har politikerne gået lidt stille med dørene om emnet. Måske fordi emnet skattelettelser, også selv om ordet "selskab" indgår, er en glohed kartoffel i øjeblikket. Det er i grunden svært at forstå, for der er mange gode grunde til at sænke skatter og afgifter over en bred kam.

Når det gælder en lavere selskabsskat er fordelene åbenlyse. Skatten giver et begrænset provenu, selvfinansieringsgraden er stor, myndighederne bruger ekstremt mange kræfter på at kontrollere selskabsskattebetalingen og de værnsregler, der skal opfindes for at sikre provenuet, giver virksomhederne megen administrativt bøvl.

Lavere selskabsskat vil desuden kunne tiltrække udenlandske investeringer og derfor øge danske virksomheders produktivitet.

Åh ja, og så er der faktisk også en økonomisk gevinst for danskerne, hvis selskabsskatten bliver sænket. Det er værd at tage med. Hvis selskabsskatten bliver sænket til 19 procent fra de nuværende 22, så vil det faktisk øge rådighedsbeløbet for en såkaldt LO-familie med 2400 kroner årligt. Ser vi på erfaringer fra andre lande, så er det nemlig lønmodtagerne, som i sidste ende betaler en stor del af selskabsskatten.

Der er ganske enkelt så store fordele for Danmark og danskerne ved at sænke selskabsskatten, at det bare er at komme i gang.