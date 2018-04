Læserbrev: Er Danmark ved at udvikle sig til et selvtægts-land, hvor alle flår hinanden? Nu må de private p-hajer stoppes. Det kan gennemføres ved lovgivning, der forbyder private at spinde guld på andres glemsomhed.

Og hvorfor så det? Jo, en såkaldt app til mobiltelefonen vil ifølge Ekstrabladet gøre det muligt for private grundejere at "knalde" bilister, der foretager uberettiget parkering på deres grund. Forseelsen dokumenteres af et foto, der sendes ind til et nyoprettet privat parkeringsfirma, der så sørger for afgiftsopkrævningen. Derefter deler P-firmaet og den private grundejer "rovet" mellem sig med 300 kroner til hver - minus skat.

Men hvis private ikke ønsker parkering på deres grund, bør det kræves, at grunden lukkes inde bag et hegn. Skulle nogen så alligevel få held med at forcere hegnet og parkere ulovligt, så må der være et ufravigeligt krav, at pladsens ejer henvender sig til politiet og beder dem sørge for, at køretøjet fjernes for bilejerens regning.

Private skal da slet ikke have nogen som helst myndighed inden for bøde- og afgiftsområdet. Kun de offentlige myndigheder, der er reguleret af lovgivning, skal lovligt kunne udskrive P-bøder.

Staten kan jo også lige så godt tjene den milliard kroner, der hver år "frarøves" parkanterne af de private firmaer og for eksempel sikre ordentlig pleje og varm mad til de ældre på landets plejehjem.

De private p-firmaer er allerede godt på vej til at overtage ordensmagten i Europa, herunder Danmark.

Lad dog blot de sk... P-selskaber ryge på røven.