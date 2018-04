Debat: Svendborg er lig med søfart

Læserbrev: De maritime traditioner er absolut en del af Svendborg Kommunes DNA. Men det er ikke kun historisk, at søfarten fylder. Det gør den så sandelig også i kommunens nutid, hvor Det Blå Danmark er afgørende for at skabe velstand i lokalsamfundet.

Et par tørre tal først: Seneste opgørelse af rederiernes indkøb viste, at de danske rederier lægger over 130 millioner kroner årligt i indkøb i kommunen. De viste også, at rederiansatte betaler over 50 millioner kroner i skat hvert år. Og breder vi det ud til også at dække de maritime virksomheder, så tjente ansatte i Det Blå Danmark næsten 600 millioner kroner på et år. Det er store tal for en kommune som Svendborg.

En årsag er, at SIMAC og Svendborg Søfartsskole er nationale fyrtårne, når det kommer til uddannelse inden for søfarten. Der kommer elever fra hele landet for at blive uddannet til de spændende og velbetalte job, som venter på den anden side af tiden i Svendborg. Det har en blivende effekt. Det er ikke tilfældigt, at Svendborg Kommune har flest søfolk ansat indenfor offshore af alle danske kommuner.

Det at være maritim højborg gavner kommunen, men den maritime klynge skaber værdi meget bredt i Danmark. Det er der en bred anerkendelse af på tværs af Folketinget. Det så man senest, da seks partier - som dækker 144 ud af 175 danske mandater - bakkede op om at udvide adgangen til den sømandsbeskatning, som er helt afgørende for en velfungerende søfart.

Det er godt, at der er solid opbakning til, at Det Blå Danmark skal kunne konkurrere. Det er til gavn for Svendborg Kommune. Vi håber, at man tilsvarende finder politisk brede løsninger til at udvikle de maritime uddannelser i de kommende år. Vi skal nemlig understøtte, at endnu flere unge bliver klar til at gribe søfartens mange muligheder for at gøre karriere.

Alt det ser vi frem til at diskutere den 9. april, når Simac lægger gulv til en maritim debat, som blandt spænder over en række, lokale folketingspolitikere. Kom gerne og vær med: Det er nemlig vigtigt, at Svendborgs stemme er tydelig, når vi taler fortsat maritim vækst.