Læserbrev: Avisen vælger at følge politiets anvisninger og kalde det dobbelte barnemord i Kirkeby for en familietragedie. Ved at bruge eufemismer til at beskrive det modbydelige, så fratager avisen også et stort ansvar fra drabsmanden og kæder børnene sammen med deres drabsmand i døden.

Fordi politiet anviser at bruge et bestemt ord, er det ikke givet, at uddannede journalister skal rette ind. Politiets ordvalg er ikke et særligt godt kvalitetsstempel.

Husspektakler er et ord, politiet hyppigt bruger og fra min side af disken, så ligner husspektakler som regel hustruvold. Spektakel giver det, når man på den måde gennemtæver et andet menneske, men grov vold eller kvalificeret vold ville nok være sprogligt mere korrekt end eufemismen husspektakel.

Igen en eufemisme, der fratager gerningsmanden skylden og kæder offer og gerningsmand sammen i selve ordet spektakel.

Jeg vil hævde, at journalister er de, der burde kunne bruge ord og om nogen ved, at ord betyder noget. Et enkelt ord kan ændre hele betydningen af en artikel.

For godt 10 år siden blev ordet familietragedie stadig brugt i de sager, hvor mænd dræber deres partnere, fordi de vil forlade dem. Familietragedie giver indtryk af en drabsmand, der ikke rigtig er skyld i drabet, men bare står i en svært uheldig situation, hvor den slags kan ske.

Kvinder især har kæmpet for, at et drab er et drab, og skal omtales som et drab, også selvom det bliver begået af en forsmået mand. Drabet er præcis så modbydeligt, ondt og uigenkaldeligt som ethvert andet drab.

På den måde har de kvindelige ofre for disse drabsmænd opnået en selvstændig status som individ, i den måde pressen omtaler drabet på efterfølgende. De er ikke en del af en familietragedie sammen med deres drabsmand, men et offer for en modbydelig og uigenkaldelig handling.

Netop fordi de kvinder ville forlade manden, er det vigtigt, at pressen ikke i det efterfølgende søger at kæde drabsofferet sammen med gerningsmanden. I døden kan man vel få fred for sin banemand?

Ikke hvis man er et barn, der myrdes, af en af sine forældre. Så bliver man ikke set som et individ, men bliver for evigt kædet sammen med drabsmanden med ordet familietragedie. Hvorfor skal børn ikke tildeles denne basale respekt i døden?

Jeg håber, at familietragedie forbeholdes familietragedier fremover. Ikke som eufemisme for barnemord.