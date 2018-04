Ledigheden i Odense er steget den sidste måned, fordi flere dimittender står uden arbejde. Der er dog lavet en særlig indsats for at få nyuddannede hurtigere i gang.

Selv om der i februar er kommet en del nye dimittender fra blandt andet Syddansk Universitet, fik Odense ikke flere arbejdsløse i februar.

Tværtimod har Odense faktisk forbedret sin position på landsplan - fra at have landets syvende højeste ledighed målt i procent til nu at have den ottende højeste.

Det står klart, efter de nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik er blevet offentliggjort.

Nyuddannede spilder dog ind på ledigheden i marts, for her er gruppen af mennesker uden arbejde vokset til 5,6 procent af arbejdsstyrken i Odense - målt med kommunens egne tal. Det svarer til 5.182 personer med fuldtidsarbejde.

Rådmand Brian Dybro (SF) hæfter sig ved, at ledigheden også steg sidste år i samme periode med 0,2 procentpoint - den gang fra 6,1 til 6,3 procent.

- Tallene tyder på, at vi har fået hjulpet en masse mennesker ud i et arbejde, siger han i en pressemeddelelse.

Ledigheden på landsplan var i februar på 4,1 procent, mens Odenses ligger på 5,4 procent. Der er altså stadig et pænt stykke vej til den politiske målsætning om at bringe Odense på niveau med landsgennemsnittet.

Odense Byråd har investeret 72 millioner kroner i at få bragt ledigheden yderligere ned. Her ligger også en indsats, der skal få nyuddannede fra primært SDU hurtigere i arbejde.

Det kan koste Odense et trecifret millionbeløb, hvis man ikke bliver bedre til at få ledige i arbejde.