Kloden rundt

USA: Kevin Daly fra New Jersey undrede sig over, at han kunne tabe sig 13 kilo, uden at hans ølvom blev mindre. En CT-skanning afslørede, at den store delle slet ikke var en ølvom, men en sjælden type tumor, en liposarcoma, der vokser i fedtvæv. Tumoren var ondartet og skulle fjernes, men det tog kirurgerne over fire timer at få den væk, fordi den havde svøbt sig om Kevin Dalys nyrer. Dr. Julio Teiceira fra Lenox Hill Hospital i New York udtalte bagefter, at det var den største tumor, han nogensinde har fjernet. Tumoren vejede 13,6 kg, og patienten har det godt i dag. Med en mave som et vaskebræt i stedet for en ølvom. (hafa(LiveScience/Daily News))