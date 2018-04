Tilskud

- Vi har nu sendt anmodningen af sted om at få vores 4,64 millioner kroner, og politikerne i byrådets senior- og handicapudvalg lægger vægt på, at deltidsansatte social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere får mulighed for at komme på fuld tid.

Det forklarer Fredericia Kommunes pleje- og sundhedschef, Mona Nederby Larsen, til Fredericia Dagblad:

- Så vi lægger lister ud, man kan skrive sig på. Forventningen er, at vi får pengene rimeligt hurtigt.