Dyr kunst

Lauritz.com har valgt at annullere auktion, efter Horsens Folkeblad spurgte til den høje vurdering. Lokal Kvium-ekspert ryster dog ikke på hovedet over den anslåede pris.

- Af en eller anden grund har disse malerier fået et helt særligt omdømme, siger Franz Pedersen.

Alt imens den lokale Kvium-ekspert, gallerist Franz Pedersen, siger, at prisen på 1.250.000 kroner næppe falder helt ved siden af, selv om den ligger betragteligt over de priser, Kvium-malerier sædvanligvis opnår.

Ja, mente auktionsfirmaet Lauritz.com, som derfor onsdag satte et af den Horsens-fødte kunstners malerier til salg med denne vurdering.

Horsens: 1.250.000 kroner. - Kan et Michael Kvium-maleri virkelig være så meget værd?

- Værket er beklageligvis blevet vurderet med udgangspunkt i tidligere tiders meget høje priser. Dette er en fejl. Vurderingen skulle havde været nedjusteret til det aktuelle hammerslagsniveau. Vi har derfor valgt at annullere auktionen. Kommer værket på auktion igen, vil det blive til en vurdering, som tager højde for den aktuelle prisudvikling, siger Mette Jessen.

Hos Lauritz.com siger konceptchef Mette Jessen, at vurderingen svarer til den pris, auktionsfirmaet forventer, varen vil opnå i hammerslag. Vurderingen sker med basis i firmaets erfaringer med tidligere salg samt hammerslag på lignende værker på kunstauktioner både nationalt og internationalt.

Tidligere tiders høje priser skal findes for otte år siden, da et af "Arvtager"-malerierne ifølge Franz Pedersen fik hammerslag på én million kroner hos auktionsfirmaet Bruun Rasmussen i København.

Niveauet var lavere - 650.000 kroner - da Galleri Franz Pedersen for et par måneder siden solgte et andet af seriens billeder.

Alligevel får vurderingen hos Lauritz.com ikke den lokale gallerist til at ryste på hovedet. Han henviser til, at maleriserien er eftertragtet, og at nok ramte finanskrisen også kunstmarkedet, men tiderne er blevet bedre, og salget hos Bruun Rasmussen peger mod salgstal med syv cifre som realistiske.Gem og luk

Lige meget hvad der nu sker, kan sælgeren af det aktuelle maleri, som han/hun ifølge Lauritz.com har ejet siden 1992, se frem til en god forrentning af sin investering. For dengang købte vedkommende maleriet hos Galleri Franz Pedersen for - 38.000 kroner.