Kerteminde Kommune har mulighed for at droppe snærende bånd og melde sig til forsøg med friinstitutioner. Det afgør politikerne på møder i april.

Kerteminde: Skal Kerteminde Kommune være en del af forsøget med friinstitutioner?

Det spørgsmål skal politikerne i Ældre-, Handicap- og Psykiatriudvalget samt Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget tage stilling til på møder i april.

Vælger politikerne at nikke ja til friinstitutioner i kommunen, så kan plejehjem, dagtilbud og botilbud se frem til at blive undtaget fra statslige regler og kommunal regulering. Det sker som led i et forsøg, hvor regeringen vil indføre friinstitutioner som en del af den såkaldte Sammenhængsreform.

Ifølge innovationsminister Sophie Løhde (V) så spiller medarbejdere på plejehjem, dagtilbud og botilbud en vigtig rolle i forsøget med friinstitutioner. Ideen er, at forsøget skal give medarbejderne i den offentlige sektor mere tid til kerneopgaverne.

- Det er ofte medarbejderne og kommunerne, der ved, hvor registreringskrav eller regler står i vejen for at levere den bedst mulige velfærd til borgerne. Derfor giver det god mening, at lade dem pege på regulering, som de gerne vil fritages fra - så de kan få mere tid til kerneopgaven, udtaler Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse.

Kerteminde Kommune kan ansøge om at blive en del af forsøget, inden fristen udløber i maj. Herefter bliver kommunen en del af et partnerskab med andre kommuner, institutioner, ministerier og andre relevante aktører. I maj etableres partnerskaberne, og frem til september skal parterne pege på, hvilken regulering institutionerne vil fritages fra.

I hvert partnerskab er der tre kommuner, som hver kan tilmelde to institutioner på det respektive område. /EXP