Antennen

Det nye medieforlig, der er indgået på Christiansborg, lægger op til massive besparelser på Danmarks Radio. Budgetterne skal beskæres med 20 procent. Danmarks Radio skal, som det hedder, forvandles fra en bred mediemastodont til et smalt fyrtårn. Kulturministeren mener, at det er en brændende platform, der skal til, for at DR kan gentænke sig selv som kulturinstitution.

Der er ingen tvivl om, at vi har brug for at forny danske medietilbud, både i form af aviser, tv og radio. Det skal ske dels gennem statslige initiativer, dels gennem privat foretagsomhed. Men processen omkring DR er mærkelig bagvendt. Hvorfor spørger politikerne ikke sig selv, hvad det er, de ønsker, og hvad befolkningen kunne tænke sig? Hvordan kan den digitale omstilling af de trykte medier hjælpes på vej? Hvordan kan Folketinget være med til at sikre, at vi har et bredt og stærkt medieudbud, så vi ikke væltes af de nye strømme af fake news? Skulle man ikke forsøge sig med en positiv vision, både når det gælder aviserne, Danmarks Radio, TV 2 og de danske tv-kanaler?

Der er et økonomisk råderum i Danmark, men det skal tilsyneladende bruges på andet end dansksprogede medier og dansk tv-produktion. Her er der kun besparelser på programmet. Men hvis politikerne ikke vil bruge flere penge, kunne man måske bruge tid på at tale om, hvad det er, der gavner danskerne på mediefronten. Desværre ser det ud til, at man mener, at Danmarks Radio kun kan fornyes, hvis institutionen bliver stillet på en brændende platform, og om TV 2 hedder det, at i al fald halvdelen af den kanal skal sælges, jo før des bedre. Det er næppe befordrende at skulle tænke langt og fremadrettet, hvis platformen brænder under én; De dygtigste medarbejdere må formodes at tage flugten. Og hvorfor skal TV 2 partout sælges? Stationen giver overskud, har succes og opfylder sin mission. Det er da fjollet delvist at afhænde en god forretning.

Danmarks Radio trænger til fornyelse - der har været alt for mange gyldne håndtryk, og licensen er en forældet finansieringsform. Men det betyder da ikke, at besparelser er den sikre vej til succes. Man skulle hellere se at få sig en dygtig bestyrelse - mandatet for den siddende løber ud i 2018 - og så starte en samtale om, hvad det er, man gerne vil have. Det kunne jo være god, dansksproget underholdning, journalistik af bedste kvalitet, tilbud til børn og unge, topkvalificerede kulturprogrammer og danske serier. Det koster penge, men hvor meget? Ja, det kunne man jo regne på, og så herefter sætte en rimelig økonomisk ramme, der kan sikre, at der bliver produceret tv og radio rundt omkring i Danmark af de programtyper, man vil fremme. Samtidig kunne man se på, hvordan man sikrer, at der er plads til private danske kanaler som DK 4, der laver kulturprogrammer i gode, lange baner.

Politikerne er meget fåmælte, når det gælder at tale om, hvilke konkrete programmer, det er, Danmarks Radio skal producere, selv om nogle har ført en indstændig kampagne mod det populære "X-Factor", der nu er lukket. Politikerne skal selvfølgelig holde armslængden, men programtyperne kan man da tale om. Og man burde have talt sig frem til en mere præcis retning, for eksempel når det gælder børn og unge, inden man satte en platform i brand og smækkede et "Til salg"- skilt op på døren til halvdelen af TV 2.

Den kultur- og mediepolitik, der i mange år skabte fremgang for dansk kultur, blev grundlagt tilbage i 1969, da politikerne sammen med kulturfolk og forskere udarbejdede en grundig kulturpolitisk redegørelse, der omfattede visioner for medier, kulturinstitutioner, forskning og undervisning. Kulturministeren iværksatte i 2017 borgerhøring, "Antennerne ude", der skulle inspirere den kommende medieaftale. Omtrent 2000 borgere bidrog, men selv om rapporten ikke har de helt store visioner, må man da håbe, at den bliver taget frem under forhandlingerne om den kommende medieaftale, så det ikke blot er den brændende platform, der er udgangspunktet for samtalen.