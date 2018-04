Danskerne efterspørger en ekstra dimension på storbyferien og langtidsrejsen.

Selv om sol og sjusser, sjov og shopping kan være vigtige ingredienser for en vellykket ferie, viser en tendens i den danske rejsebranche, at vi danskere mere og mere søger et konkret indhold, som kan være med til at sikre, at vi betragter turen som en succes. Siden charterturismens barndom i 1960'erne har der været tilbud om udflugter til lokale monumenter og seværdigheder ved siden af strandlivet, men nu virker det, som om det kulturelle aspekt prioriteres endnu højere, så det er med til at bestemme rejsedestinationen. Det gælder ikke kun hos de specialiserede kulturrejsebureauer, men også blandt charterudbyderne. Apollo har netop lanceret tre anderledes rejser til kendte destinationer i dets Premium-koncept. Bureauet har i første omgang udvalgt Rhodos, Cypern og Kroatien, som i forvejen er kendte og elskede rejsemål, og senere vil det føje andre til efter samme koncept.- Vi kalder det "socialferie", fordi turene er grupperejser, hvor man samler gæster, som har præcis samme ønsker og tilgang til oplevelserne. Vi tager udgangspunkt i, hvad de respektive destinationer kan tilbyde af kultur, og så har vi bygget rejsen op omkring det. Det nye koncept lægger også op til, at man spiser alle måltider sammen og her udveksler meninger om dagens udflugter, forklarer Glenn Bisgaard, kommunikationschef i Apollo.

Storby og børnekultur

Det er ikke kun på de typiske solrejsemål, at man således vender op og ned på indholdet, så kulturen kommer i første række. Apollo oplever det også inden for salget af de individuelle, fleksible ture til især de europæiske storbyer.- Vi kan mærke, at mange efterspørger anderledes og aktive kulturoplevelser, for eksempel fodboldrejser. Gæsterne vil gerne have hjælp til at booke billetter til store begivenheder i udlandet, og vi kigger nu nærmere på, om vi også kan kombinere fly og hotel med koncerter og teaterstykker. Vi ser en stor vækst inden for de kortere rejser på fire-fem dage, hvor man sagtens kan nå et par kulturtilbud, siger Glenn Bisgaard.

Mødet med mennesker