Vinelskere med mod på at prøve noget nyt kan besøge vingårde i det sydlige England og få rundvisninger, selvfølgelig smage på vinene og nogle steder endda også bestille en treretters menu.

Især i Kent er vinindustrien i hastig vækst. Den ældste kommercielle vingård hedder Biddenden Vineyards og blev grundlagt i 1969. Vinsmagningen er gratis og inkluderer også cider.

I West Sussex kan man besøge Nyetimber, hvis vin i Storbritannien formentlig er lige så kendt, som prins Henriks Chateau de Cayx er det i Danmark. Dronning Elizabeth valgte nemlig vin herfra, både da hun fejrede 25 og 50 år på tronen.

Hvis man vil kombinere vinoplevelser med skøn natur, er det værd at slå vejen forbi Chapel Down. Vingården ligger i Kent Downs, som er så malerisk smukt, at det har fået det officielle prædikat "Area of Outstanding Natural Beauty". (thor)