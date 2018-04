Ferie i Grækenland har for danskere i mange år været lig med ophold på en af de mange øer, men flere bureauer er begyndt at introducere alternativer på fastlandet. Senest Apollo, som fra midten af maj begynder at sende kunder til Zagoria-regionen i det nordvestlige Grækenland.

Grækere og andre sydeuropæere holder i forvejen ferie her, og det er typisk for at nyde den bjergrige natur, roen og muligheden for at vandre, ride, cykle, klatre og rafte på floderne.

Apollo tilbyder i første omgang fire hoteller i området og uden rejseledere på stedet, men det er muligt at ringe til guider og få hjælp. Gæsterne kan også deltage i arrangerede udflugter, for eksempel riverrafting, vandring og canyoning.

Opholdet kan kombineres med badeferie, således at man tilbringer tre nætter i Zagoria og fire i Sivota. Denne løsning koster fra cirka 6000 kroner og inkluderer morgenmad i Zagoria og halvpension i Sivota. (thor)