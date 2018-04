For mange rygere er en sidegevinst ved en ferierejse, at man kan få billige cigaretter med sig hjem. Men i mange lande gælder det snarere om at have lageret fyldt, før man ankommer, hvis man ikke ønsker at betale langt dyrere for røgen end herhjemme. For Danmark, som jo ellers er kendt for høje skatter og afgifter, er langt fra det dyreste land at købe cigaretter i.

Det er ikke lykkedes Magasinet Rejser at finde en officiel liste over cigaretpriser rundt om i verden, men flere websites peger i samme retning, selvom tallene naturligvis må tages med forbehold. Det gælder for eksempel de brugerdrevne www.numbeo.com og www.cigaretteprices.net. Sidstnævnte drives af to rygere, som selv savnede en liste, og de fortæller, at deres tal senest er opgjort i 2017.

Begge sites opgiver priserne for en pakke Marlboro med 20 styk. De opgivne priser for Danmark er henholdsvis 44,12 og 41,53 kroner, hvilket er ganske tæt på priserne i butikkerne.

På Numbeos liste over 91 lande ligger Danmark på en 17.-plads over de dyreste lande at købe cigaretter i. Øverst findes Australien, hvor en pakke cigaretter koster svimlende 120,38 kroner ifølge Numbeo - dog "kun" 104,73 kroner ifølge Cigaretteprices.

Norge er det dyreste europæiske land at være ryger i - pr. pakke koster det 85,83 kroner ifølge Numbeo og 90,88 kroner ifølge Cigaretteprices.

Til gengæld går det ikke så voldsomt ud over pengepungen som over helbredet at pulse løs i det meste af Sydøstasien. I Vietnam skal man ifølge Numbeo kun slippe 6,44 kroner for en pakke Marlboro, mens Cigaretteprices opgiver prisen til 10,23 kroner. En undtagelse er Brunei, hvor prisen ifølge Cigaretteprices er 36,71 kroner.

Hvis rejsen går til USA, kommer det helt an på, hvilken stat man skal besøge, når man skal vurdere, om det bedst betaler sig at pakke kufferten med cigaretter til ud- eller hjemturen. North Carolina ligger i bund med en pakkepris på 28,89 kroner, og New York ligger i top med 72,22 kroner ifølge Cigaretteprices.

Til sammenligning koster et rygestopkursus typisk 3000 kroner svarende til cirka 68 pakker cigaretter købt i Danmark, og mange kommuner tilbyder kurserne gratis. Der er en oversigt over tilbuddene på stoplinien.dk.