Ægteparret Anne-Lise (63) og Tommy Roland (65) rejste rundt i Argentina i over en måned og besøgte blandt andet noget familie, som er efterkommere af danske udvandrere. Her er pluk i et omfattende rejseprogram.

Vejen dertil Vi fløj fra Billund til Buenos Aires via Amsterdam med KLM. Hjemrejsen: Fly via Buenos Aires til Iguazu. Efter fire dage på Raices Esturion Hotel, som ligger blot 500 meter fra floderne, som er grænsen mellem Paraguay, Brasilien og Argentina, fløj vi fra den brasilianske side af Iguazu til Billund via Rio de Janeiro og Amsterdam.Pris for flybilletter: 15.800 kroner for to personer. Bus fra Buenos Aires til Mar del Plata med selskabet Tienda León koster cirka 300 kroner pr. person.Bedste rejsetidspunkt er december til midten af marts. Laveste dagtemperatur på vores rejse var 23 grader og højeste 40 grader. Vi bestilte alt fra flybilletter til billeje, hoteller og udflugter gennem Euro American Travel . Det er et lille rejsebureau i Jægerspris, som ejes af dansk-argentineren German Buus, og som de seneste 20 år har arrangeret individuelle rejser til Argentina og andre sydamerikanske lande.

Bange for at bliver overfaldet eller bestjålet i Argentina? Nervøs for det ukendte? Og er det ikke et ustabilt land, hvor alt kan ske, mens man er der på ferie? Nej. På hele vores 37 dage lange rejse blev vi dag for dag kun positivt overrasket. Argentinerne er utroligt søde og hjælpsomme og samtidig stolte af deres land. Det på trods af skiftende regeringer, som har misrøgtet økonomien på det grusomste. Tænk, fra 1920 til 1930 var Argentina blandt de 10 mest velhavende lande i verden. Men som argentinerne siger: "Vi har lært at leve med det, vi har jo aldrig kendt andet." Det første, man møder, er en kæmpe hovedstad, Buenos Aires. Turen gik dog straks med den lækreste langtursbus til Mar del Plata, en tur på cirka 550 kilometer. Her ventede udlejningsbilen, som skulle tage os på eventyr. Hjemmefra havde vi en forventning om, at vi skulle møde snavs med flasker og plastic langs vejene, som det ses i Sydeuropa, og ikke mindst at aftalte tider på busser og venten på guider skulle opleves - men her tager man fejl. Byerne og ikke mindst landevejene og strandene er utroligt rene, og alt er punktligt.

Første stop var Necochea i Buenos Aires-provinsen, som sammen med Tandil og Tres Arroyos er "danskerbyerne" i Argentina. Af de cirka 13.000 danskere, som udvandrede til Argentina fra 1870 til 1930, valgte langt de fleste at bosætte sig i dette område. Forståeligt, for det ligner Danmark eller rettere sagt Lolland - fladt som en pandekage og meget frugtbart. Kilometer efter kilometer ligger der solsikke-, majs- og sojamarker i fuldt flor i februar, men inden da har der måske været høstet hvede. Så to afgrøder på et år er ikke ualmindeligt her. Argentina kan i dag brødføde cirka 200 millioner mennesker, og da landet kun har en befolkning på 42 millioner, er der en stor eksport af fødevarer.

En tur med gummibåd i Iguazufloden til vandfaldene er et must, når man er der. Her sejler man cirka seks kilometer op ad floden, indtil man møder faldene, og den sidste besked, deltagerne får, er: "Enjoy the shower!"

Argentina er dog andet og mere end landbrugsområder og tropiske regnskove. Langt størsteparten af landet er ørken og pampas. Langs Atlanterhavet fra Necochea til Puerto Madryn findes de fineste og reneste strande og gode badebyer, og da temperaturen i februar på denne strækning ikke kommer under 25 grader, er det fristende med flere dyp på en dag. Tæt på Puerto Madryn nord for Trelew ligger Valdes-halvøen. Hele området er en kæmpestor nationalpark, hvor man i bil kører på grus- og stenveje ud til de områder, hvor der ligger søelefanter og søløver på stranden. På vejen derud møder man utallige lamaer, strudse og bæltedyr. I tv har vi set, at det er her, spækhuggerne "kravler" op på stranden og tager søløveunger. I samme område, bare mod syd, findes verdens største pingvinkoloni med flere end tre millioner Magellan-pingviner. Det bare vrimler med pingviner overalt, og helt ufatteligt, at nogle af disse små kræ har deres rede mere end tre kilometer fra havet, hvor de skal finde føde til deres unge. Turen går nu videre fra Trelew vestover til Andesbjergene. Området i og omkring Trelew og Puerto Madryn er "walisisk område". Det ses tydeligt i gadebilledet. Monumenter, kirker og tehuse rejst og bygget af walisere har sat deres præg på netop dette område. Ligesom danskerne var dygtige til almindeligt landbrug, var waliserne dygtige til fåreavl, og ulden blev udskibet til Europa ved Trelew.

Der er langt mellem byerne, som nærmest kun er nogle få huse og en benzinstation. Vær forberedt på lange køer for at få tanket brændstof på bilen i de øde egne af landet, og undgå at køre tør.Parque Nacional Los Alerces, som ligger op til Andesbjergene, er et meget smukt område med store skove, smalle, men lange og dybe søer, samt en meget stor seværdighed, Alerce-træet. Det største og ældste kaldes "bedstefar" og kan besøges efter en times sejlads med en turbåd. Det er 2600 år gammelt og 57 meter højt. Et meget særpræget område med tæt skov af kæmpetræer og bambus på fire-fem meters højde. Der er gode trapper og gangsystemer i dette område.

På de cirka 650 kilometer til nationalparken Los Alerces ved Andesbjergene møder man fantastiske naturscenerier. Fra de mest golde ørkenområder eller pampas, som det kaldes her, til de mest fantastiske klippeformationer i flere farver og med en stor frodighed, så snart man er tæt på floden Chubut. Og her er der varmt - så varmt, at en tissepause hurtigt er overstået, så man kan komme ind til bilens klimaanlæg igen. Et par steder er det muligt at få sig en dukkert i Chubutfloden.

Bariloche er et schweizisk/tysk område, hvilket byggestilen og mange restauranter og butikker bærer præg af. Her er chokoladeproduktionen i højsædet, og man kan uden overdrivelse ikke gå 100 meter, før man støder på den næste chokoladebutik. En sejltur på den kæmpestore sø Lago Nahuel Huapi til Puerto Blest er et must. Herfra kører man tre kilometer gennem skov til den smukkeste, mindre sø Lago Frías.

400 kilometer længere nordpå ligger byen San Carlos de Bariloche, som er en af de helt store turistbyer i Argentina. Og ikke uden grund, for her er der bare så smukt med måske nogle af verdens flotteste panoramaer ud over søer og bjerge. Området her har ikke kun turister om sommeren, det er også et meget besøgt skisportssted om vinteren.

Det var selvfølgelig med nogen betænkelighed, vi satte os ind i den lejede bil for at køre de 4850 kilometer i et helt fremmed land og landskab. Men kører man i sit eget tempo, og ikke som argentinerne, for de kører ret vildt, får man ingen problemer. Men vær forberedt på lange, lange stræk, hvor det bare går ligeud, og vejbanen er så varm, at man kan se et spejl både for- og bagude. Ikke alle veje er, som vi kender dem herhjemme. Der kan være enorme huller, så pas på og kør forsigtigt. Hotellerne er generelt af god kvalitet og med god service og efter danske forhold meget billige. Ligeledes er restaurantbesøg en fornøjelse. En supergod argentinsk bøf, kildevand fra Andesbjergene og en flaske Salentein Reserve Malbec på en af de fineste restauranter i Patagonien kostede 650 kroner for to personer. En pizza samt en wienerschnitzel plus en liter øl fra Patagonien på en simpel restaurant fik vi til 120 kroner, og to kilo ossobuco hos slagteren kostede 65 kroner. Jo, man får rigtig meget for pengene i Argentina. Så lidt om sikkerheden. Vi har ikke været utrygge en eneste gang og er heller ikke blevet snydt (mener vi da selv). Flere gange blev vi tværtimod foreslået en bedre og billigere løsning ved køb i butikker eller på restaurant. At besøge landet på egen hånd er selvfølgelig en udfordring, men oplevelserne er nok større end på en pakkerejse, da der ikke er noget tidspres. Selv om vi ikke kunne ret mange spanske gloser, og argentinerne er meget dårlige til engelsk, gik det alligevel med smil og fagter.

Desuden anvendte vi i stor udstrækning Google Oversæt, når vi havde netforbindelse. Derudover købte vi et argentinsk taletidskort i selskabet Mi Movistar. Med det kunne man altid komme i kontakt med hoteller, myndigheder og eventuelt ambassade til en billig penge. Til at komme i forbindelse med familien hjemme anvendte vi WhatsApp, som er gratis. Til navigation i byerne brugte vi Here WeGo, som ligeledes er gratis.