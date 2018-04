Her sad hun, J.K. Rowling. Oppe på reposen i den eventyrlige boghandel bag den nygotiske facade. Den engelske Harry Potter-forfatter var flyttet til Porto for at undervise i engelsk og giftede sig siden med en portugisisk journalist, hvilket ikke faldt helt lykkeligt ud. Så her i lænestolene oven for trappen, mellem metervis af mørke bogreoler i udskåret træ, holdt hun til, fik en kop kaffe og fintænkte over livet og de manuskripter om den unge troldmand, som hun havde gang i. Allerede set udefra er boghandlen Lello & Irmão én stor inspiration. En hvid og smal bygning i Portos gamle bydel. Ikke voldsomt pompøs, men alligevel borgagtig med blyindfattede ruder og fornemt dekoreret af kunstneren José Bielman, hvis graciøse muser repræsenterer videnskaben og kunsten. Allerøverst pryder en række spir, der ligner dem, man ser på de gamle colleger i Oxford - og ligeså i Harry Potter-filmene. Indenfor står det klart, som var det skrevet med magisk blæk, at det var her, Rowling fik idéen til de fantastiske trapper på skolen for heksekunster og troldmandsskab, Hogwarts. For den hindbærrøde trappe midt i dette litterære miniparadis forbinder på finurlig vis stueetagen med førstesalen: Den begynder som en bue og smalner ind på vej op til et repos nogenlunde midtvejs mellem gulvet og førstesalen. Herefter splitter den sig i to dele, der ligesom går baglæns om sig selv og videre op, samler sig igen på et nyt repos for derefter atter at dele sig i to trapper. Disse lander på hver sin side af den balkon, der udgør førstesalen i rummet. Heroppe står de lænestole, hvor J.K. Rowling ofte sad. Trappen er det hotteste selfiespot. Folk fotograferer hinanden fjantet eller elegant poserende på de knaldrøde trin. Den er også både særegen og imponerende, helt uagtet dens rolle som romaninspiration. For eftersom man på grund af konstruktionen har frit udsyn til hele bagsiden nede fra stueetagen, er også undersiden af trinnene fornemt dekoreret med det fineste bladmønster i træskærerarbejde, som delvist er bemalet med guld.

Vejen dertil Transport: TAP flyver til Porto via Lissabon. Priser fra cirka 1200 kroner tur-retur. Fra lufthavnen til centrum med metro eller taxa tager det cirka en halv time. Nærmeste metro ved Lello & Irmão er Aliados og São Bento. Ophold: Porto har internationale hotelkæder, og centrum med den gamle bydel har mange turist-, design- og boutiquehoteller. Rimelige priser, især i vinterhalvåret. Adresse: Lello & IrmãoRua das Carmelitas 144, Porto



Portugal