Faktarama

Astronomi: Ni milliarder lysår. Så langt væk fra os befinder stjernen Icarus sig. Det vil sige, at det lys fra stjernen, der nu er blevet observeret, begyndte sin rejse mod Jorden for ni milliarder år siden og har været undervejs dobbelt så lang tid som vores egen planet overhovedet har eksisteret.

Opdagelsen af den hidtil fjerneste stjerne blev gjort ved et tilfælde, da en amerikansk og to danske forskere studerede data fra rum-teleskopet Hubble for at blive klogere på supernovaer. Icarus befinder sig 100 gange længere væk end den næstfjerneste stjerne, der hidtil er blevet observeret, så dens svage lys burde slet ikke kunne ses.

Det kunne kun lade sig gøre, fordi dens lys blev forstærket af et fænomen, der kaldes gravitationslinseeffekten, som blev forudsagt af Albert Einstein. Effekten går ud på, at tunge objekter krummer rummet omkring sig og derved kan forstærke lyset på samme måde som det krumme glas i briller eller forstørrelsesglas.

Stjerne Icarus er (eller rettere: var) en blå kæmpestjerne med 100 gange mere masse end vores egen sol. (hafa) Kilde: Videnskab.dk/Nature.com