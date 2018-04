Debat om Otterup: Få turisterne ud af bilerne

Onsdagens artikler om turisternes manglende kendskab til Otterup By og dens muligheder er en konsekvens af de sidste mange års nationale og lokale turistpolitik.Nationalt (regionalt) er indsatserne koncentreret om at promovere store seværdigheder. 10 sådanne steder tror jeg, man har sat i en folder, der beskriver 'de fynske seværdigheder'.

I Nordfyns Kommune bruger man årligt mange penge på at udgive et magasin 'Turist på Nordfyn', der er flot i layout, men ubrugeligt for en turist.Turisterne bruger den tilgængelige information, og derfor sidder de i en bil. Og de stopper ikke op i lille Otterup, der af turistbranchen selv ikke regnes for noget.

Skal turisterne 'opdage' Otterup og mange andre dejlige steder på Nordfyn, skal der derfor ændres på hele tankegangen. De turister, der opholder sig ved Hasmark skal op på cyklerne, hestene eller ind i lokalbusser.

Der skal være velafmærkede ture til Otterup ad de små veje. Der skal være oplysninger langs disse veje om, hvad man kan se. Små en-dags rundture omkring Otterup bør designes og skiltes. Sammen med hestefolket kunne man have en hestevogn kørende mellem Otterup og Hasmark Strand. Frivillige kunne guide på sådanne småture.

Der kunne være en turist-minibus, der kører fra Enebærodde hele vejen i den nordlige del af kommunen til Bogense og tilbage flere gange dagligt.Regionalbusserne burde i sommermånederne køre fra Odense til Hasmark Strand og Flyvesandet. Så kunne folk der vil bade have et alternativ til Kerteminde, og der ville være en bus for folk fra sommerhusområderne til Otterup og tilbage.

Spar penge på skilte ved Otterup og lav egentlig turistudvikling. Og få de gode besøgende ud af deres biler, fordi der er alternativer.