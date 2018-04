Fyens.dk har søndag i sidste uge og torsdag i denne uge skrevet om to sager, der begge inkluderede biler, der kørte så tæt på den forankørende bil, at de kom fra Sjælland til Fyn uden at betale. Begge gange blev det dog opdaget, og Fyns Politi blev alarmeret af Storebælt om foreteelserne.

Når man én gang er blevet snuppet for at snyde sig igennem betalingsanlægget ved Storebælt, skulle man tro, at man så ikke gentager handlingen få dage efter.

Det er så her, den anden sag begynder.

For natten til torsdag lykkedes det igen en bil at komme igennem betalingsanlægget ved Storebælt uden at betale, og igen blev Fyns Politi varskoet.

Det lykkedes ordensmagten at lokalisere bilen på Vestfyn, men det fik blot føreren til at speede op, og han fortsatte med 220 kilometer i timen, inden køretøjet blev bragt til standsning på motorvejen ved Kolding med hjælp fra politiet i det jyske. Forinden havde betjente forsøgt at stoppe bilen med en sømmåtte.

Chaufføren viste sig at være en 16-årig dreng, som politiet først formodede var bulgarer, fordi bilen - en BMW - havde bulgarske nummerplader. Men da drengen blev afhørt, viste det sig, at han var den samme 16-årige rumænske dreng, som i søndags havde fået en dom og var blevet anbragt på en sikret institution på Sjælland, inden han skulle udvises til Tyskland.

- Der var en aftale om, at noget familie skulle hente ham, og det sket så i går (torsdag, red.). Så giver de ham åbenbart nøglen til denne her BMW og siger: "Værsgo, så kan du køre hjem med os", siger vagtchef Lars Fredensborg fra Fyns Politi.

Med i bilen den anden gang var drengens forældre og to mindre søskende. Faderen fik en bøde på 2500 kroner for at have overdraget bilen til sin søn, som skulle betale 4500 kroner for sine overtrædelser af færdselsloven.

Denne gang er politiet dog sikker på, at den unge mand er kommet ud af landet.

- Vi har fulgt ham ned til grænsen, men hvad der sker derfra, ved vi ikke. Han kan jo bare vende om og køre ind igen, konstaterer Lars Fredensborg.