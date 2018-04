Landsretten stadfæstede torsdag byrettens dom over tre tidligere Black Army-medlemmer. De tre mænd fik mellem seks og otte måneders fængsel for afpresning af en tatovør, og dommen kan få flere - i alle brancher - til at stå frem, mener talsmand for tatovørerne i Odense.

Lars Pedersen fra Elektrisk Tatovering har været talsmand for de odenseanske tatovører i forbindelse med sagerne om afpresning, og han er glad for, at der nu er sat juridisk punktum i sagen, som blev udskudt i december på grund af sygdom hos en tiltalt.

Der skulle være fire andre tatovører i Odense, der også har oplevet afpresning. Kan dommen i dag få flere til at politianmelde?

- Hvis det sker igen - og det er jeg ikke i tvivl om, at det gør - kan man måske være heldig, at det her er med til, at flere tør stå frem, fordi man kan se, at det nytter noget. I alle brancher.

De tre forsvarere begærede sagen hjemvist til at gå om i byretten, fordi de mente, at borgmester Peter Rahbæk Juel (S) kunne have påvirket dommerne med sine udtalelser til pressen. Dagen før dommen i april sidste år sagde han til TV2 Fyn, at han følte sig sikker på, at de tre mænd ville blive dømt. En hjemvisning ville have været forfærdelig, mener Lars Pedersen, der er formand for Danske Professionelle Tatovører.

- Det havde været det værste, der overhovedet kunne ske. Så havde sagen måske varet to år. Jeg mener ikke, Peter (Rahbæk Juel, red.) har gjort noget forkert. Det kan godt være, han er bykonge, som Mette Grith Stage sagde. Men ikke mere, end at han hjælper byen. Alle har stået sammen, også politiet og SSP, og så har der selvfølgelig også været politikere inde over. Jeg er sikker på, at det ikke påvirker dommerne her i Danmark.

Du har haft en fremtrædende rolle som talsmand. Vil du være lidt mere anonym nu?

- Det håber jeg da. Man kunne håbe, at man ikke får mig at se igen i offentligheden, fordi der ikke kommer flere sager.