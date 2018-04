Havn

Fredericia: Ved Krydstogtkajen i Fredericia ligger det 160 meter lange skib Maestro Sea for tiden til kaj. Det har det gjort i to uger, men uden den store aktivitet ombord.

Skibet er nemlig i venteposition, fortæller direktør Klaus G. Andersen fra Fredericia Shipping. Fredericia-firmaet er agent for skibet.

- Maestro Sea er bygget til transport af lastbilanhængere og bruges til helt almindelig ro/ro-transport (roll on, roll of - altså, at anhængerne køres ombord og fra borde i modsætning til at blive løftet ind med kran, red.). Det har blandt andet sejlet mellem Fredericia og Klaipeda i Litauen, siger Klaus G. Andersen.

At ligge inaktivt ved kaj er penge ud af vinduet for et skib og dets rederi. Udgifter til kaj-leje, udgifter til besætning og skibets drift i øvrigt løber op, mens indtægterne fra transport og sejlads udebliver. Derfor leder skibet og Fredericia Shipping efter arbejde til Maestro Sea. Endnu tør Klaus G. Andersen ikke sige, hvornår Maestro Sea forlader Krydstogtkajen igen.