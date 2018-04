UHD: "Blade Runner 2049" har blandt sci-fi-fans været både frygtet og ventet, for det er farligt at lave fortsættelser på klassikere, og den oprindelige "Blade Runner" falder helt klart i den kategori. David Villeneuve påtog sig den utaknemmelige opgave at lave en fortsættelse på en af de mest elskede sci-fi-film nogensinde, og han er kommet i mål med en film, der er sin egen, men husker sit ophav. Den er ikke bedre end originalen, men den er (næsten) lige så god, og det er mildt sagt imponerende. Det er en typisk Villeneuve-film, der er tålmodigt fortalt, men aldrig langtrukken - og så er det en uhyre flot film, hvilket blev belønnet med to Oscars på billed-siden og gør den så meget mere interessant på UHD.

UHD-udgivelsen rummer to skiver, filmen på UHD og filmen på bluray sammen med ekstra materialet. Billedsiden kommer til sin ret med en opløsning på 2160p, 2.40:1-format og HDR10. Den høje kontrast kommer i spil i et hav af scener, bl.a. når vi besøger den støvede, gule ørken og den neon-belyste, mørke bymidte. Hans Zimmer er som i "Dunkirk" på spil i "Blade Runner 2049", denne gang med Benjamin Wallfisch, og her er heldigvis valgt Dolby Atmos til lydsporet. "Dunkirk" og "Blade Runner 2049" kæmpede om Oscar-priserne for lydsiden, og selvom "Dunkirk" vandt, så er "Blade Runner 2049"s Dolby Atmos-oplevelse i en klasse for sig. Skru heeelt op for lyden - og nyd det. "Blade Runner 2049" er måske det bedste lydspor ude på UHD nu.

Ekstramaterialet inkluderer de tre prologer, der blev lanceret op til filmens premiere, samt en stribe features, der går bag om "Blade Runner 2049". Der er fokus på designet af verdenen og den tunge arv fra originalen, og det er et spændende indblik i det enorme arbejde, der ligger til grund for filmen. Alligevel kunne man ønske sig mere, når nu der er tale om en ny-klassiker, der har så prominent en forgænger. Villeneuve har lovet, at filmen ikke kommer i et hav af forskellige cuts, som den oprindelige "Blade Runner", men man kan håbe på en "collectors edition" med endnu mere ekstra-materiale. "Blade Runner 2049" er en moderne klassiker, og den fortjener at blive set, hørt og ejet på UHD.