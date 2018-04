FCM Håndbolds kvinder er i den grad i underhundens rolle, når holdet fredag aften tager imod Vardar i den første af to kvartfinaler i Champions League.

Det makedonske storhold har hidtil været uhyggeligt stærkt i turneringen og er storfavorit til at gå videre.

FCM-spillerne har dog bemærket, at det for nylig lykkedes for Skjern Håndbolds herrer at levere en sensation i Champions League ved at besejre ungarske Veszprem over to kampe i ottendedelsfinalen.

- Skjerns resultat har helt klart forøget vores motivation før kvartfinalen, hvis vi ikke var motiverede nok i forvejen.

- Det, som Skjern gjorde, har vist os, at intet er umuligt, hvis man tror på sig selv, siger FCM Håndbolds Louise Burgaard til Det Europæiske Håndbold Forbunds (EHF) hjemmeside.

FCM Håndbold og Vardar mødtes også i kvartfinalen i Champions League i sidste sæson.

Dengang vandt Vardar begge kampe med to mål, men i returkampen i Makedonien havde FCM Håndbold hjemmeholdet under stort pres.

I denne sæson har Vardar imidlertid foldet sig ud i turneringen med 11 sejre og kun et enkelt nederlag.

Samtidig har FCM Håndbold sagt farvel til profiler som Stine Jørgensen og Trine Østergaard.

Den midtjyske klub har desuden flere spillere ude på grund af graviditeter og fødsler.

Derfor må klubben i øjeblikket undvære spillere som Trine Troelsen, Linn Blohm og Sabine Pedersen.

- Sammenlignet med sidste års kvartfinalekampe har vi et ret nyt hold, og det har Vardar også. Så man skal formentlig være forsigtig med at drage alt for mange paralleller med kampene sidste år, siger Louise Burgaard.

- Men det faktum, at vi har været der før, og at vi faktisk tidligere har formået at sætte en favorit som Vardar under pres på udebane, bidrager selvfølgelig til vores erfaring og vores tro på, at det er muligt at skabe en overraskelse, siger hun.

Kampen i Ikast begynder klokken 19.