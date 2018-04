Det er biler, som ellers mest bruges af taxifolket og institutioner, men som godt kan være en mulighed for dig, som har måttet erkende, at de fleste modeller, som reklamerer med sæder til syv, kun har knebent med plads på især tredje sæderække. De mindste familieflyttere er i Citroën C4-Picasso-klassen, de næste i Ford Galaxy-størrelse, mens den største, mest gængse klasse for almindeligt kørekort blandt andet omfatter VW Multivan, Ford Tourneo, Mercedes V-Klasse og Opel Vivaro.

Adgangen til bagsæderne klares nemt med skydedøren i højre side, som er suppleret med en mage til i den venstre, der er ekstraudstyr til 15.000 kroner. Det er noget, som kan anbefales og gør bilen langt mere fleksibel og trafiksikker, hvis der skal læsses børn af ved fortovskanten. Sidedørene glider let op og åbenbarer en kabine, hvor de fem bagsæder i testbilen er stillet op i formation over for hinanden som i et DSB-tog. De to forreste sæder kan nemlig drejes og er her vendt bagud, så man har snuderne rettet mod hinanden. Da der også er enkeltsæder foran, har vi her to sæder færre end i basisopstillingen, hvor der er tre sæderækker med tre pladser. De flytbare drejesæder i række to er ekstraudstyr til en snes tusinde kroner som giver en ekstra dimension, og som kan suppleres med et midterbord.

Lad os lige gå en tur omkring Vivaro, der kom på markedet i 2014 og er søstermodel til Renault Trafic, Nissan NV300 og Fiat Talento, der alle mest sælger som varevogne på gule plader. Vi griber fat i det store dørhåndtag, træder på det lille dørtrin og springer om bord og op i højden. Her er der godt udsyn over trafikken, hvor vi kan se langt og hen over de mange nye høje crossover-modeller.

Du sidder godt i sæderne, og et par børn, som var med til at teste bussen, var ellevilde over at komme frem som rockstjerner på VIP-tour, godt formummet bag de mørktonede ruder, som er ekstraudstyr til beskedne 600 kroner. Sæderne er velvoksne og solide. Dog godt hjulpet af læderbetræk, som løfter eksklusiviteten og er lettere at gøre rene, men som også løber op i bekostelige 30.000 kroner.

Alle bagsæder er forankret i en skinne i bunden. Det giver stor fleksibilitet og mulighed for at rykke sæderne frem, hvis der skal mere bagage om bord. I forvejen er bagagerummet enormt, og det gav stor frihed at kunne flytte sæderne, da vi prøvede at få en cykel om bord. Den store bagklap er dog svær at håndtere, her kan der være gevinst ved at vælge en todelt bagdør.

Lad os komme foran i førersædet. Da vi drejer nøglen, lyder der allerede susen fra dyserne på den kraftige kabinevarmer, som hurtigt sørger for, at det store rum bliver lunt. Og så af sted. Her er der ingen tvivl om, at Vivaro er født som en arbejdshest af en varevogn. I forhold til de mere personvognsagtige MPV'er og SUV'er skal du her virkelig koncentrere dig om at "køre" bilen. Rattet har en pæn frigang, det manuelle gearskift med seks gear er noget løst i koderne - automatgear findes ikke - og så skal du korrigere for vind og vejr. Det kunne vi konstatere ved passage af Vejlefjordbroen, hvor der virkelig skulle holdes fast i rattet. Her er en konkurrent som VW Multivan mere stabil, støjsvag og civiliseret i sin fremfærd. Vivaro Tourer-udgaven er dog dæmpet og mere civiliseret i forhold til de mere enkle Combi-versioner.