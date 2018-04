Modellen, der lanceres som tredørs og skal bygges i Oxford, skal også til sin tid markere 60-års jubilæet for den ikoniske lille bil. I 2008 præsenterede mærket Mini E, der byggede på forgængeren til den nuværende Mini tredørs. Her blev produceret godt 600 eksemplarer, der høstede erfaringer under hverdagens forhold. De har også spillet en central rolle for udviklingen af BMW i3, som har bidt sig fast som en af de første duelige elbiler.

Den lille elbil, som er skabt på grundlag af undervogn fra 1998, hvor motor, gearkasse og udstødning er udskiftet med et lithiumbatteri, der ifølge udenlandsk motorpresse er nok til en topfart på godt 120 kilometer i timen og en rækkevidde på 105 kilometer, og som kan lades op på fire timer. Bilen skal varsle den helt nye elektriske Mini, Mini Electric, der kommer i 2019. Den bygger på Mini Electric Concept, der blev vist i 2017.

Det er ikke hver dag, man ser en helt klassisk Mini med rødder tilbage til 1959 på eldrift. Men det er tilfældet på det store internationale motorshow i New York, hvor moderselskabet BMW endda har turdet sende den lille elektriske fyr ud mellem de store limousiner og pickupper i storbyens hektiske trafik.

Sideløbende har Mini arbejdet med plug-in hybriderne, hvor en el- og benzinmotor spiller sammen, og som kan lades op i stikkontakten. Det gælder bl.a. i Mini Cooper SE Countryman plug-in-hybrid, hvor en elmotor sender sine kræfter til baghjulene, mens den trecylindrede benzinmotor driver forhjulene. Så der på den måde er både firehjulstræk og den køreglade fornemmelse, som Mini er kendt for. Netop køreglæde og gokart-fornemmelse bliver også fremhævet med den klassiske vintage elbil, der vejer 770 kg, eller ikke mere end den benzindrevne version. Selv om de tunge batterier bliver en del af fremtidens elbiler, prøver mærkerne altså at differentiere sig, og her vil Mini fortsat slå på det køreglade.

Mens Jaguar Land Rover flittigt har genoplivet en række klassiske modeller, der enten bygger på renoverede gamle biler, eller genskabt nye, er der umiddelbart ikke lagt op til, at den elektriske Mini skal gå i en decideret produktion. Et firma i Californien har dog fået succes med at ombygge klassiske luftkølede VW-modeller til eldrift, så man skal aldrig sige aldrig i lyset af de nye muligheder, som elteknologien byder på.