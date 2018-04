Under alle omstændigheder er det svært at undgå den dybe blævren som fra en kraftig skibsmotor, der får både kendere og ignoranter til at spidse ører: Her kommer noget særligt. Den bil er testosteron på hjul, men selv om macho er det eneste begreb, der dækker her, er vognen overraskende omgængelig i det daglige, og det er takket være moderne teknologi. For eksempel med funktionen "Good Neighbour Mode", der lader dig skrue helt ned for motorens støjniveau, så du ikke generer nogen med V8-bulder, hvis du kommer sent hjem om aftenen, du kan også selv justere motorlyden under kørslen, så det for eksempel er muligt at køre i den mest komfortable indstilling, men med fuld blæs på udstødningslyden.

MUSTANG Ford introducerede Mustang 17. april 1964 i forbindelse med verdensudstillingen i New York. Et par dage efter var den smarte og billige sportsvogn "hot news" på samtlige tre landsdækkende tv-kanaler i USA i det, der skulle blive en af de mest succesrige lanceringer af en ny bil nogensinde: I løbet af de næste 18 måneder solgte Ford flere end én million Mustanger. Samlebåndene var rødglødende, mens amerikanerne flere steder bogstaveligt talt kom op at slås om bilerne hos forhandlerne.Basismodellen med seks cylindre og tre manuelle gear kostede 2368 dollar, hvilket gav hr. og fru Amerika mulighed for at lave deres eget lille ungdomsoprør hjemme på villavejen. En 'stang, som kenderne indforstået sagde, blev sportsvognenes svar på folkevognen og et must, hvis man ville være med på rock'n'roll-noderne i de frigjorte 60'ere. Allerede få år efter fødslen i 1964 var Mustang desværre blevet en tung, vulgær amerikanerflyder, og i 70'erne og 80'erne lagde bilen navn til kedsommelige mainstreambiler. Men med årgang 2005 var ørkenvandringen forbi. Ford Mustang var tilbage i muskelsvulmende, klassiske former. En afløser var klar i 2014, og det er faceliftet af den model, som historien her på siden handler om.

Stedet er dog det ellers så noble Provence, hvor Ford præsenterer den faceliftede Mustang for alverdens motorjournalister, og selvfølgelig har alle nye Mustanger en indbygget feature, der kan låse forhjulene, så man i op til 15 sekunder kan trykke speederen i bund og lave en god, gammeldags brænder. Muskelbiler ender jo ofte med at rime på mandehørm, og bag rattet af Ford Mustang GT er det umuligt ikke at føle sig som en drengerøv igen, selv om Ford bemærker, at bilen skam også er ret populær blandt kvindelige bilkøbere, især i hjemlandet.

Flere danskere med højoktan i blodet og turbo på nostalgien har investeret i en Mustang, og ude i Europa har Mustang faktisk på et tidspunkt overhalet Porsche som den mest solgte sportsvogn i Europa. Ved motorvejshastighed i Frankrig slumrer den store V8-motor hen med omkring 2000 omdrejninger i minuttet, og jeg noterer, at Mustang anno 2018 faktisk er forbløffende komfortabel. Time for time føjer Mustangen således nye argumenter til en overtalelse.

Faceliftet er generelt vellykket, især fronten, der har en lavereliggende grill, som giver plads til standardmonterede full LED-forlygter, mens luftindtag i kølerhjelmen og nye spoilere for og bag giver aggressivitet til bilen, der lander herhjemme til sommer. Designet er fortsat umiskendeligt Mustang: med en lang front og kort hæk, lav, bred og klassisk vinklet for- og bagrude. Hajsnuden og de tredimensionelle lag på lag-baglygter fuldender arven fra 1964. På nærmere hold er dens størrelse overvældende. Når den holder ved siden af en fuldvoksen Mondeo på en parkeringsplads, ligner Mondeoen et stykke skrøbeligt nips. Hver en linje signalerer selvsikkerhed og gåpåmod i overflod - som en student med en kasse bajere i hånden.

Køremæssigt er der to store nyheder. For det første kan Mustang nu bestilles med justerbare støddæmpere, der er fyldt op med en særlig slags olie med en form for jern i, og gennem brug af magneter kan hårdheden justeres på et splitsekund. Merprisen for den undervogn er 35.000 kroner, men alsidigheden fra sport til komfort gør, at det er pengene værd. Automatisk nødbremse af den avancerede slags, der kan genkende og bremse for fodgængere, er til gengæld blevet standard. Vælger du en Mustang med automatgear, og det bør du gøre, så er den gode nyhed, at den lidt sløve og gammeldags seks-trins gearkasse er udskiftet med en topmoderne af slagsen, som har hele 10 gear. Den skifter usædvanlig hurtigt og gør Forden både hurtigere og en snert mere økonomisk. Ulempen ved de mange gear er, at der ofte skiftes gear, og at automatikken indimellem kan blive i tvivl om, hvilket gear den skal vælge.

Så har vi det på plads, så lad os køre videre i V8'eren. Vi sidder godt i de lidt bløde forstole og har udsigt til et typisk amerikansk instrumentbord lavet i plastic af den lidt tarvelige slags, selv om kvaliteten klart er blevet bedre her i seneste generation. Den store farveskærm med Sync 3, som er Fords styresystem, er overskuelig, men navigationen blev vi aldrig gode venner med. Som en ny feature er der også digital instrumentering, og dermed er der flere muligheder for layout af instrumenterne. Den nye startknap til motoren lyser op og pulserer med en rød farve, fra det øjeblik døren låses op, og til motoren startes - Mustang viser på den måde sit bankende hjerte. Med 30 pulserende røde slag i minuttet efterligner startknappen hjerterytmen for en pony.

Fartnarkomanerne hos Ford sværger til bøffer, som deres forgængere plejede at lave dem: Man tager en kæmpe slagvolumen på 5,0 liter - piece of cake - så har man 450 heste af den mest arbejdsomme slags. Resultatet er ærefrygtindgydende: I samme øjeblik, speederen rammer gulvet, eksploderer den næsten to ton tunge sportsvogn ud af startblokken som en olympisk 100-meter-sprinter. Vægten flyttes om på de kagerullebrede bagdæk, der på intet tidspunkt slipper grebet i asfalten. Man tror, det er løgn, men i stedet for dækrøg omsættes kæmpekræfterne til destilleret acceleration: Vi mases ned i sæderne, mens midterstriberne forvandles til én lang, flimrende streg, bassen brøler fra den dobbelte udstødning. Den her bil er sindssyg, tænker man uvilkårligt og oplever et øjeblik af personlighedsspaltning: En Mustang GT fremkalder på samme tid hysteriske grineflip og fugtige håndflader.

Ford har endnu en finurlig tilføjelse med den såkaldte Drag-strip-funktion, som leverer optimal acceleration ved at tilpasse gas, gear og antispin, og det er da også muligt at spurte fra 0 til 100 kilometer i timen på bare 4,3 sekunder. Men inden vi nu kammer helt over i Mustang-ekstasen og melder os ind i Mustang-klubben, er der også en portion salt, der skal drysses i såret. I en kurve får vi sporerne lidt for dybt ned i speederen. Øjeblikkeligt skifter den omgængelige hest personlighed. Som når kvæget gribes af vanvid og giver sig til at bisse i flok over prærien, slår bæstet ud med bagbenene og kaster sig frådende fremad i et vildt brøl. Det her er ikke en bil for nybegyndere og slet ikke, hvis det regner. Det gør det heldigvis ikke i Nice denne dag.