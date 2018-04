Mercedes har for længst bevist, at idéen kan holde vand, for i alt har man solgt 375.000 CLS'er, og mere end 1000 herhjemme, og den nyeste frække kloning mellem lavloftet sportsvogn og familievenlig firedørs skal nok ramme det købedygtige publikum lige i solar plexus, for den ser bragende godt ud og kører fremragende.

Trods størrelsen er CLS en bil, som man ifører sig som et figursyet jakkesæt. Der er fin plads foran, men hele indretningen er lagt an på det sportslige, og på bagsædet er den fem meter lange model mere snæver i snittet end en skrædder fra Hugo Boss. Til gengæld er der nu også et lille sæde i midten, så man i princippet kan være fem personer i bilen. Eventuelle passagerer i agterstolene vil nok drømme om de gode stole i E-Klassen, hvor der er loftshøjde næsten som til himlen.

Interiøret er dog ingen overraskelse, men en forfinet version af det fra E-Klassen. Rattet stammer fra den faceliftede S-Klasse, og luftdyserne fra E-Klasse coupé. Med den fine detalje, at lyset i dyserne skifter fra blå over i rød, alt efter om man skruer op eller ned for temperaturen. I øvrigt er det lækre widescreen-cockpit med to gange 12,3-tommer-skærm standard i alle CLS sammen med læderindtræk og bakkamera.

Gadeparlamentets smagsdommere er da også enige i, at den er værd at dreje hovedet efter. Den nye Mercedes CLS er selvfølgelig bred som en bautasten og med et nyt look, der faktisk rammer lige i hjertekulen: Som med sine tidligere kreationer er det atter lykkedes firmaet i Stuttgart at skabe en bil, som folk ikke blot vender sig om efter, men begejstret beskriver med udtryk som elegant, smuk og sågar sexet.

Motorerne i den nye CLS er helt nye, og i første omgang bliver det muligt at vælge mellem tre sekscylindrede modeller med cylindrene i række som hos BMW. På dieselsiden lanceres CLS i første omgang som 350 d 4MATIC med 286 hk og 600 Nm og 400 d 4MATIC med 340 hk og 700 Nm. Der er også en ny benzinmotor med 367 hk, der endda får hjælp af en elmotor, når der accelereres eller ved let kørsel over kortere afstande, hvor forbrændingsmotoren helt slår fra. Og så er der jo firehjulstræk som standard i alle modeller.

CLS får desuden mulighed for en række af de selvkørende systemer, der findes i den nye S-Klasse. Samtidig er der mulighed for at øge velværet med sæder, der er både opvarmede og ventilerede og kan byde på massage med seks programmer. Den lange coupé er nok bygget til de lange lige stræk i Tyskland, men klarer også de snævre og sceniske bjergveje vest for Barcelona, som er det helt rigtige sted for at få det maksimale ud af køreoplevelsen. Her er der veje, som snor sig så uforudsigeligt som en angrebslysten klapperslange. Så til venstre, så til højre, op og ned, så det kildrer i maven. De almindelige versioner gør det godt, de er dog lidt næsetunge.

Men prøv så den adrætte AMG: Få meter fra bilen suser træer, autoværn og rød-hvide kantsten forbi med foruroligende fart. Tag nu 90-graders-svinget ude foran bilens spisebord af en motorhjelm. Selv med høj fart er det ikke nødvendigt at bremse. Drej på rattet, og CLS AMG 53 flyver gennem kurven i perfekt balance.

På landevej og Autobahn er Mercedes suveræn med et styretøj så præcist som et atomur. I den lækre kabine har man så ro til at overveje, om man bør sige andet til sælgeren end blot tak for prøveturen. Prisen kan måske være afgørende for beslutningen: Skiltet siger fra 1.150.000 kroner for CLS 350d og 450, så der er altså frit valg mellem diesel med 286 hk eller benzin med 367 hk. I forhold til E-Klassen, der har mindre udstyr og ældre motorer, er det en merpris på omtrent 350.000 kroner. Prisen på AMG-modellen, der først kommer til sommer, er ikke klar endnu. Generelt er den omkring 100.000 kroner højere end den tilsvarende nye Audi A7. Dyrt? Ja måske nok, men ikke i forhold til opmærksomhedsværdien og køreglæden bag de små skydeskår. Mercedes CLS har nemlig al den stil, sjæl og karakter, der skal sikre, at turen ned ad A7 bliver lige så eventyrlig som i forne tider.

Gear var inviteret til Barcelona af Mercedes-Benz.