Din hund sviner i bilen, når du har luftet den i skoven. Tjaa, der er ikke så meget at gøre ved det, men måske har Nissan løsningen. Konceptbilen X-Trail 4Dogs er i hvert fald en sjov størrelse, for den tager udgangspunkt i hundens behov. Ja, her er bilen, hvor hunden bestemmer.

Forskning har vist, at næsten alle hundeejere anser deres kæledyr som en del af familien. Desuden siger langt de fleste, at de ville købe en ny bil med mere hundevenlige features, hvis det kunne lade sig gøre. X-Trail 4Dogs er intet mindre end en hundevenlig crossover med et bagagerum, som er blevet omdannet til en skræddersyet kabine med plads til op til to hunde. Det hele er lidt overdrevet, men den slags fremmer jo forståelsen. At bilen også rasler og knirker viser kun, at skal den slags smarte påfund overføres til masseproduktion, så skal det hele testes og skrues langt bedre sammen end med de selvskærende skruer, som X-Trail 4Dogs er fuld af.