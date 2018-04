En norsk kvinde er sigtet for at have smuglet laks for op mod 180 millioner norske kroner ind i Kina.

En norsk kvinde er blevet fængslet i Kina.

Kvinden er sigtet for at have smuglet laks for 150-180 millioner norske kroner ind i Kina.

Foreløbig er kvinden varetægtsfængslet i 30 dage. Hun har brev- og besøgsforbud, skriver det norske medie Fiskeribladet.

Norges udenrigsministerium bekræfter, at en nordmand er tilbageholdt i Kina.

- Udenrigsministeriet er bekendt med, at en norsk statsborger er fængslet i Kina. Vedkommende tilbydes konsulær bistand i overensstemmelse med de gældende rammer til fængslede norske statsborgere i udlandet, oplyser kommunikationschef i ministeriet Frode Andersen.

Kvinden er ifølge Fiskeribladet gift med en nordmand og har både norsk og kinesisk statsborgerskab.

Hun er tilknyttet det norske lakseselskab Salma. Virksomhedens chef Trond Wiliksen siger, at der efter virksomhedens vurdering ikke er sket noget ulovlig.

Han mener, at selskabet har handlet i overensstemmelse med de gældende regler og med de nødvendige licenser i orden, skriver nyhedsbureauet NTB.

Kina mener at have afsløret en omfattende smugling af laks fra Vietnam til Kina for i alt 720 millioner kroner. Fisken er sendt med fly til Vietnam og senere smuglet med både til Kina, skriver nyhedsbureauet NTB.

Da Norge i 2010 tildelte menneskerettighedsforkæmperen Liu Xiabo Nobels fredspris, fik det konsekvenser for de to landes forhold - og ikke mindst for de norske lakseeksportører.

Før kontroversen havde Norge en andel på over 90 procent af Kinas samlede lakseimport. I 2013 var andelen ifølge Financial Times faldet til under 30 procent.

I november 2016 blev forholdet "normaliseret" efter seks år uden politisk kontakt. Det oplyste landene i en fælles udtalelse.

14 måneder senere - i januar 2018 - var lakseeksporten til Kina otte gange større end samme måned året før.