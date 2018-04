Kampagnen Smid Tøjet Danmark er i gang, og Røde Kors i Nørre Aaby og Båring har seks tøjcontainere klar plus en masse frivillige til at sortere.

Nørre Aaby/Båring: Den landsdækkende kampagne "Smid Tøjet Danmark" står lige foran garderobeskabet, og Røde Kors i Nørre Aaby er mere end parat til at bidrage. Hele seks tøjcontainere er således opstillet i Båring og Nørre Aaby, hvor folk kan droppe nye og ældre klude. Men folk kan også vælge at aflevere sække med genbrugstøj i butikken på Østergade 18 i Nørre Aaby.

De mange sække tøj kan være en udfordring for de frivillige i Røde Kors-butikkerne. Så i anledning af Smid Tøjet-kampagnen har en flok ekstra hjælpere meldt sig til sorteringsarbejdet i Nørre Aaby. Ifølge Lisbeth Kristensen, der er tovholder for Smid Tøjet Danmark i den lokale afdeling, så er det friske damer fra Nørre Aaby - men også en flok unge elever fra Eisbjerghus Efterskole - som trækker i tøjet for at hjælpe.

- Tre aftener i april og maj kommer de og hjælper i tøjsorteringen fra 17-20, fortæller Lisbeth Kristensen og uddyber:

- Røde Kors byder på mad og drikke. Det er hyggeligt og en mulighed for at lægge nogle timer som frivillig i Røde Kors uden at binde sig til faste vagter hver uge.

Røde Kors samarbejder med TV2 om kampagnen, hvor der er fokus på genbrugstøj. /EXP