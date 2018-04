Keramikmuseets venneforening, CLAY Venner, har mere end fordoblet medlemstallet på bare tre år. I dag har 1272 således et medlemskort til vennerne.

Middelfart: Da CLAY Keramikmuseum genåbnede for tre år siden, talte venneforeningen 530 medlemmer. På generalforsamlingen forleden kunne foreningen dog konstatere, at det tal nu er mere end fordoblet, da den nu rummer hele 1272 medlemmer.

- Vi har i de seneste to år kunnet sige, at medlemstallet er steget med 25 procent. Og nu er vi 1272 medlemmer. Det er vi utroligt glade for, fremhævede formand Flemming Stounberg på generalforsamlingen.

Omkring 200 medlemmer var mødt op. Og en del af medlemmerne kunne udover fremgangen glæde sig over skønne keramiske gevinster, som de vandt under lodtrækningen. Hvert år køber bestyrelsesmedlemmer med særligt kendskab til keramisk kunst de eftertragtede gevinster, der udloddes som et af medlemsgoderne. Andre fordele ved medlemskab er gratis adgang til museumsbesøg, forskellige rabatordninger, udflugter og indbydelser til spændende arrangementer på CLAY.