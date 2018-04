Navnligt

Frits Christensen (S) holder en pause fra politik frem til udgangen af juni. Derfor bliver det nu op til partifællen Steen Ole Christensen at holde stolen varm i byrådssalen. Den flyvende udskiftning blev godkendt på et ekstraordinært byrådsmøde torsdag, hvor også Venstres Peter Wagner Mollerup og DF's Carsten Kudsk måtte melde forfald.

Sidstnævnte, fordi han i øjeblikket slår sine folder på Christiansborg. Som stedfortrædere på mødet torsdag var i stedet indkaldt Kenneth Taanquist (V) og Jørn Gustavsen (DF). "Nogle vil måske kunne huske, at han indtil for nylig har været medlem af byrådet", lød det muntert fra borgmester Kenneth Muhs (V) om DF'eren.

Socialdemokratiets Per Jespersen havde også god grund til at smile. Han har nemlig tabt sig ikke mindre end 20 kilo siden begyndelsen af året. Det var der tungtvejende argumenter for, bemærkede han overfor avisens udsendte. Udvalgsformanden fejrede forleden det flotte resultat sammen med sin søn - ved at spise en hot dog!

Partiets gruppeformand, Vibeke Ejlertsen, kunne for nylig fejre 60-års fødselsdag, og på byrådsmødet fik hun overrakt en gave af borgmesteren. Indholdet havde hun selv været med til at bestemme, nemlig en ring med to sten. Røde, naturligvis.