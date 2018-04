For Sarah er det et personligt valg at gå med niqab. Det vil hun fortsætte med, hvis et burkaforbud vedtages.

Sarah er født og opvokset i Danmark. Hun er 30 år, studerende, mor til tre - og så går hun med niqab.

Der tegner sig nu et politisk flertal for at forbyde niqab og burka i det offentlige rum.

Forbuddet skal ifølge regeringen bekæmpe social kontrol. Men Sarah mener, at et forbud vil have den direkte modsatte effekt.

- Det er et personligt valg for mig at gå med niqab. Politikernes argument om, at de vil bekæmpe social kontrol, ser jeg som falsk omsorg. Et forbud vil derimod begrænse religionsfriheden og ytringsfriheden, siger hun.

- Et burkaforbud vil betyde, at staten udøver social kontrol mod os. Det føles som om, at de siger, at jeg ikke må være troende. Eller at jeg ikke må praktisere min tro, siger hun.

Sarah besluttede at gå med niqab for 13 år siden efter grundig refleksion. For hende er det en måde at komme tættere på Gud, forklarer hun. Og det vil hun ikke gå på kompromis med - heller ikke hvis burkaforbuddet bliver en realitet.

- Jeg kan ikke forstå, at regeringen bryster sig af liberale frihedsværdier og samtidig kan gå ind for sådan en lovgivning. De giver køb på deres kerneværdier. Men jeg vil ikke gå på kompromis med mine, uanset hvor meget de truer os med bøder eller fængselsstraf, siger Sarah.

Sarah frygter, at et burkaforbud vil få store konsekvenser for muslimske kvinder, der bærer slør.

- Når politikerne laver lovgivning, der diskriminerer et mindretal, er jeg bange for, at det kan fremme racismen. At det kan sende et signal til folk med racistiske holdninger om, at det er o.k. at diskriminere os, siger hun.

Sarah har sammen med en gruppe muslimske kvinder stiftet foreningen Kvinder i Dialog. Foreningen består af en gruppe kvinder med og uden niqab, som ønsker dialog med den brede befolkning.

Sarah ønsker kun at stå frem med fornavn. Hendes identitet er redaktionen bekendt.