Dårlig ledelse har en stor del af skylden for højt sygefravær

Trivsel: Kære Danmark, vi har store udfordringer i vente.

Alt imens vi har et stort fokus på indvandringen, og de offentlige udgifter hertil, har den politiske dagsorden desværre tilsidesat et vigtigt og samfundsrelevant emne, nemlig sygefraværet på det danske arbejdsmarked.

Sygefraværet på det danske arbejdsmarked er stigende og koster samfundet milliarder. En ny undersøgelse viser, at når medarbejdere ikke trives på arbejdet, så skyldes det højst sandsynligt dårlig ledelse eller for mange opgaver - som igen er et ledelsesansvar.

Dårlig ledelse har store konsekvenser for trivslen og produktiviteten. Mistrivsel på jobbet betyder flere sygedage, det koster både samfundsøkonomisk og menneskeligt. Trivsel er naturligvis mange ting, og i denne henseende tænker jeg ikke på, at medarbejdere skal sidde i rundkreds og drikke kaffe, mens lederne roser og klapper dem på skulderen. Men det handler om, at ledere i dag skal være mere autentiske og mere menneskelige end nogensinde før. Ledelsesniveauet skal have et kompetenceløft, både socialpsykologisk og kommunikativt.

Opskriften på at nedbringe sygefraværet er egentligt ikke ukendt. Man ved, at et godt psykisk arbejdsmiljø har betydning for trivslen. Derfor er en af de vigtigste opgaver for fremtidige ledere at få skabt tillid, anerkendelse og mening.

Man ved fra ledelsesforskningen, at den klassiske autoritære lederrolle ikke længere harmonerer med de moderne organisationer, hvor fleksibilitet er blevet en norm.

Forskningen belyser også, hvilken betydning en lederes oplevelser har fra barndommen og disses betydning for ledelsesrollen. Med disse erfaringer rigere ved man, at ledelse også handler om personlighed, personbaseret autoritet. Den enkelte medarbejder har naturligvis også et medansvar for sin egen trivsel, men de overordnede rammer er ledelsens opgave.

Hvis vi ikke tager sygefraværet alvorligt som et samfundsproblem, så ender vi på sigt med en meget stor regning, som skatteborgerne betaler. Udover de samfundsøkonomiske konsekvenser skal vi også have det menneskelige perspektiv for øje.

Staten og kommunerne har derfor en vigtig opgave de kommende år. De skal sikre, at offentlige ledere er blandt de bedste med henblik på at skabe trivsel sideløbende med resultater. Ellers kommer velfærden for alvor under pres.