Der er åbenbart forskel på jøder og muslimer når musikken spiller

Musikpolitik: Copenhagen Jazz Festival kom i 2017 ud i et mindre stormvejr, da festivalen af "politiske grunde" ikke ønskede at have jødiske kunstnere fra Israel på programmet.

Det skrev Copenhagen Jazz Festivals leder Kenneth Hansen i en mail til den israelske musiker Alon Farber: "Af politiske grunde præsenterer vi ikke kunstnere fra Israel i disse år, desværre."

Siden kom det frem, at festivalleder Kenneth Hansen var medlem af Facebookgruppen "Free Palestine DK - For alle som støtter modstandbevægelsen i Palæstina".

Om Copenhagen Jazz Festivals berøringsangst, hvad jøder angår, er intakt i år, vides ikke. Til gengæld er det en missionerende muslim - i skikkelse af den amerikanske saxofonist Pharoah Sanders - der topper Copenhagen Jazz Festivals plakat i år.

Udover sit medlemskab af legenden John Coltrane 's gruppe er Sanders kendt for sit nummer "Hum-Allah-Hum-Allah-Hum Allah" (Alhumdulillah - "lovet være Allah") og albummet "Tauhid" (tawhid). Tawhid er troen på Guds (Allahs) enhed, og begrebet rummer den muslimske afstandtagen fra kristendommens treenighedsopfattelse (trinitas), hvor Gud, Jesus og Helligånden er kongruente størrelser. Muslimer mener, at den kristne treenighedsopfattelse er et udtryk for shirk (polyteisme) - og dermed ensbetydende med blasfemi. Ifølge muslimer er menneskets største synd at sætte en partner ved Guds side - sådan som de kristne gør det, når de sidestiller Gud og Jesus.

Musik behøver ikke at være upolitisk, og det kan man sandelig heller ikke beskylde Copenhagen Jazz Festival for at være.