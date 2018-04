Replik: Stor tak til Jørgen Lund Christiansen for at skære landbrugets fremtid ud i pap. Uhyggeligt, at der findes mennesker, der er så hjernevaskede og ikke har det fjerneste begreb om tingenes rette sammenhæng. Alternativets naturnørder gør et desperat forsøg på, ved hjælp af udokumenterede påstande, at sælge en økologisk holdning til alt og alle.

Det økologiske ser ikke bedre ud, det smager ikke bedre, og det holder sig ikke så længe. Så om en halv snes år finder man nok nogle sygdomme og skavanker, som kan føres tilbage til de "nørder", der har levet af ukrudt og plantebøffer. Så velbekom'.