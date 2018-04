Er det blevet tid til et nyt ungdomsoprør - 50 år efter?

1968: Til maj er det 50 år siden, at ungdomsoprøret så dagens lys.

Oprøret startede i maj 1968 på de franske universiteter og spredte sig til Paris gader med store demonstrationer mod establishment - som en steppebrand bredte oprøret sig til mange lande. Og satte sig også kraftige spor her i landet.

Tidsånden er ganske anderledes i dag, end da oprøret var på sit højeste. I dag er det vigtigste at eksponere sig selv. Intolerance, snæversyn og nationalisme er i højsæde. Vækst for enhver pris på bekostning af miljø og trivsel er det nye mantra. I et demokratisk samfund er fundamentet oplysning, ånd og dannelse - indsigt og viden - fællesskab, empati og medmenneskelighed. I dag er der flere og flere, der accepterer overvågning. For mig er frisind, mangfoldighed, globalt udsyn, dialog og frihed under ansvar fundamentalt. Jeg tager afstand fra sindelagskontrol, populisme, intolerance, myter og fordomme som vort samfund i dag mere eller mindre hylder.

Er tiden kommet til et nyt ungdomsoprør?