Dækning

- Vi har kunnet se, at selvom Sydvestjysk Sygehus laver rigtig gode uddannelsesforløb, og de unge læger synes, det er et godt sted at være, så vælger de at rejse tilbage, fordi de har slået rod i en universitetsby. Nu får vi mulighed for at tilbyde et uddannelsesforløb, så flere læger forhåbentlig bliver i området, når de er færdiguddannede, siger hun.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) påpeger, at ønsket om en kandidatuddannelse har været et stort ønske for både Sydvestjysk Sygehus og regionen i bestræbelserne på at skabe bedre lægedækning.

Lægeuddannelser Man kan læse medicin, som er en forudsætning for at blive læge, i København, Odense, Aarhus og siden 2010 også i Aalborg. Her blev optaget i sommeren 2017 øget fra 100 til 150. To år forinden var optaget blevet øget fra 50 til 100.Bachelordelen tager tre år, hvorefter kandidatuddannelsen tager yderligere tre år.Manglen på både sygehus- og praktiserende læger er steget de seneste år i store dele af blandt andet Jylland. Således har det været nødvendigt for flere sygehuse at bruge dyre vikarer samt tiltrække mange udenlandske læger.Regionerne har også oprettet flere regionsklinikker med praktiserende læger på grund af lægemangel.

- Det er jo rigtig vigtigt både for Esbjerg Kommune og for Sydvestjysk Sygehus' fremtid, at man nu får en uddannelse hertil, der kan resultere i, at man forhåbentlig får lægestuderende til at slå sig ned her og også blive her efter endt uddannelse. Det er også vigtigt i relation til muligheden for at skaffe praktiserende læger til landsdelen i fremtiden. Det er jo en udfordring, vi har, siger borgmesteren.

Ole Skøtt vurderer, at en del af de kandidatstuderende vil slå sig ned i området og stifte familie. Derfor er det realistisk at opnå succes i stil med Nordjylland, hvor størstedelen af de uddannede læger bliver, efter at Aalborg fik en medicinuddannelse.

Ole Skøtt, dekan på det Sundhedsfaglige fakultet på SDU, mener, at uddannelsen i Esbjerg får stor betydning for fastholdelsen. Han henviser til, at sygehuset de seneste år har fået priser for deres arbejde med de læger, som har været i gang med deres videreuddannelse.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forklarer beslutningen med, at regeringen tager problemerne med lægedækning i dele af landet meget alvorligt.

- En forudsætning for at skabe tryghed for borgerne er, at vi kan rekruttere læger over hele landet. Der har blandt andet Syd- og Sønderjylland udfordringer. Da vi oprettede en medicinuddannelse på Aalborg Universitet i 2010, var det vores tese, at mange ville blive i området. Det er lykkedes. Nu skaber vi en stærk fremtidig sundhedsfaglig klynge i Esbjerg, forklarer Ellen Trane Nørby, der mener, at kandidatuddannelsen vil få flere læger til at blive i landsdelen efter endt uddannelse, som det har været tilfældet i Nordjylland.

Ud over Esbjerg får også Køge en lægeuddannelse. Forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind (V) understreger, at sygehusene skal akkrediteres og dermed leve op til stramme krav.

- Det kræver, at det faglige niveau er højt, og det forventer jeg, at det er er. Vi vil sikre, at kvaliteten er i orden.