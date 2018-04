Svendborg: Der er godt nyt til dem, der holder af et fornuftigt måltid til en billig penge.

På søndag klokken 17 slår indehaveren af Carlos' Kitschen i Møllergade, Søren Carlos, nemlig dørene op til byens nye folkekøkken.

Det ligger i Svendborg Forsamlingshus på Lundevej og vil holde åbent hver søndag fra klokken 17 til 19, og mens vinteren vil være domineret af rustikke simreretter, så vil gæsterne blive budt på lettere retter i den varme periode.

Og prisen bør ikke skræmme nogen. Voksne skal slippe 85 kroner for et måltid, børn 45 kroner, og i en pressemeddelelse oplyser Søren Carlos, at der er vand i hanen, men at folk faktisk også godt selv må medbringe drikkevarer.

Skulle det vise sig, at der ikke er spist op klokken 19, så kan retterne købes med hjem til halv pris, hedder det i pressemeddelelsen.

Køkkenet kan bespise i alt 80 personer, og tilmelding kommer til at foregå via husets facebookside eller på telefon 2076 6723 på hverdage mellem klokken 14 og 17.

Ud over Søren Carlos skal folkekøkkenet drives af forsamlingshusets frivillige.