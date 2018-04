Fredning

Møde: I denne weekend danner fjordhotellet i Faaborg ramme om repræsentantskabsmøde i Danmarks Naturfredningsforening. Det overskyggende tema bliver kampen for at sikre, at borgerlige politikeres tanker om at fjerne naturforkæmpernes særlige beføjelse til at rejse fredninger og komme med indsigelser i naturfølsomme sager forbliver en drøm.

Danmarks Naturfredningsforening fik ved lov i 1937 beføjelse til at rejse fredningssager, men det vil borgerlige miljøordførere rokke ved - som beskrevet i avisen Danmark 27. marts.

“ Uanset hvem der bliver ny præsident for DN, så er hovedopgaven at sikre at de borgerliges forslag bliver lagt i graven. MF Maria Reumert Gjerding, miljøordfører for Enhedslisten og kandidat til præsident for DN

Og selv om Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding har svært ved at se de tre borgerlige politikers retorik udløst i et konkret lovforslag, er hun opsat på at give ideen kamp til stregen. Både som miljøordfører og som måske kommende præsident for Danmarks Naturfredningsforening.

- Jeg er kandidat til posten, og medlemmerne afgør først lørdag, om det er mig eller min modkandidat, de ønsker som præsident. Men uanset hvem af os, der bliver præsident, bliver det en hovedopgave at få lagt de borgerliges forslag i graven en gang for alle, siger hun.

- De aktuelle fredninger, som de borgerlige partier henviser til, har skabt modstand. Kan man forestille sig en mindre konfrontatorisk holdning fra DN's side?

- Jeg synes ikke, det er et retvisende billede. Rigtig mange fredninger foregår i godt samarbejde mellem DN og lodsejere, så det er måske mere et spørgsmål om at fortælle om de mange gode historier, hvor parterne spiller sammen for naturens skyld, siger Maria Reumert Gjerding.