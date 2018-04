Badminton. Det blev nøjagtig så spændende som forudset. OBK og Værløse var på forhånd favoritter til at tage de to pladser i kvalifikationsspillet, der gav plads i den kommende sæsons Badmintonliga. Og de to klubber levede i den grad op til forventningerne i ugens to opgør i henholdsvis Værløse og Odense.

Tirsdag måtte fynboerne rejse hjem med et nederlag på 4-3 og i torsdagens returopgør endte det præcis modsat. Dermed fastholdt OBK duksepladsen med Værløse lige i nakken.

Fynboernes plan var at satse på samme opstilling hjemme i Godthåbsgade, som var tæt på at sikre sejren i det storkøbenhavnske. Og det var rigtig tæt på at lykkes i opgørets seks matcher. OBK vandt igen herredouble og 2. herresingle. Til gengæld kunne Airi Mikkela ikke gentage successen og måtte bøje i et klart nederlag. Til gengæld revancerede Steffen Rasmussen sig i 1. herresingle og sikrede dermed fynboerne 3-3. Dermed skulle de to klubber endnu en gang ud i et Golden Set.

Ganske som i Værløse stod slaget i mix-double med de samme fire spillere. Heldigvis trak Frederik Søgaard og Amanda Høgstrøm denne gang det længste strå og dermed sikrede OBK sig en samlet sejr på 4-3 og dermed to vigtige point på kontoen. Dermed satte fynboerne sig tungt på førstepladsen og nu skal meget gå galt, hvis ikke OBK sikrer sig returbilletten til næste års liga.(bendix)