Hvad siger du til dommen, hvor landsretten har stadfæstet byrettens afgørelse?

- Jeg er glad for, at det er afsluttet. Ikke mindst på vegne af de tatovører, som jeg har fulgt tæt i hele forløbet. Det har været en hård og lang tur for dem. Og så er jeg på vegne af byen glad for, at det faktisk nytter at anmelde og bruge retssystemet til at få sat bandemedlemmer bag tremmer.

Der skulle jo være fem tatovører, som er blevet afpresset. Men kun den ene, der har meldt det til politiet. Hvilken betydning kan dommen få for byen?

- Dommen sender et signal om, at det faktisk nytter at anmelde. Og sagen viser også, at hvis vi står sammen skulder ved skulder, kan vi gøre hinanden stærkere og få fængslet kriminelle.

Retssagen i dag begyndte lidt usædvanligt med en påstand fra forsvarerne om hjemvisning til byretten på grund af dine udtalelser til TV2 Fyn inden byretsdommen i april. Hvad tænker du om, at du har haft så fremtrædende en rolle i sagen?

- Det vidner om et desperat forsvar. Det er en alvorlig sag, og det her virker mest som et halvkvalt forsøg på at få det til at handle om noget andet. Men det bed landsretten ikke på.

Retsformanden kaldte det uheldigt, når politikere og andre udtaler sig om, hvordan retten bør afgøre verserende straffesager. Hvad tænker du om den kommentar henvendt til dig?

- Jeg har deltaget for at give opbakning til de tatovører, der skulle vidne. Det gjorde jeg også i sagen om afpresning af den udsatte, Nikolaj, som også anmeldte Black Army. Og skal vi stå sammen i byen, skal vi også bakke hinanden op. Så det har jeg tænkt mig at gøre igen. Vi er nødt til at stå sammen mod banderne.

Men du udtalte, at du var ret sikker på, at de ville blive dømt. Det kunne jo godt forstås som et forsøg på at påvirke dommerne. Var det det?

- Nej, min intention var at bakke vidnerne op. Det at skulle vidne mod en bande kan være en hård psykisk belastning. Der findes jo desværre eksempler på, at bander har brugt repressalier mod vidner.

Kan du forstå, at andre kan have opfattet det anderledes?

- Det har jeg svært ved. Forsvaret har været kulørt i denne sag i forhold til medieageren, og hvis man sidder med så dårlig en sag, hvor nogle ved højlys dag har afpresset tatovører, forstår jeg godt, man vil have det til at handle om noget andet. Landsretten bed ikke på, men stadfæstede dommen, og det er det centrale.

Du har været meget synlig i din støtte til tatovørerne på et tidspunkt, hvor du også har ført valgkamp. Hvor meget af din medieageren har handlet om støtte, og hvor meget har været valgkamp?

- Jeg bliver lidt irriteret, når det bliver koblet sammen med valgkamp. Dét, vi har oplevet med Black Army i Odense, har kaldt på en reaktion, hvor vi stod sammen og fik presset dem tilbage. Jeg kan ikke lade være at forfølge de ting, der er vigtige for byen, bare fordi det var et år med valg. Kampen mod banderne var afgørende vigtig for byen, og det vi har stået sammen om i byrådet, i kommunen, i politiet og i civilsamfundet, Og vi gør det stadig. For 14 dage siden satte vi i byrådet penge af til at støtte vidner og andre, der anmelder, i de her banderelaterede sager, fordi vi ved, at det kræver noget særligt. Så kampen er ikke slut - det var bare dengang, det startede.